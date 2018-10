Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 7. Oktober 2018, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Brasilien: Demokratie in Gefahr? / Es ist eine Schicksalswahl fürdas Land, sagen nicht nur Brasilianer. Der frühere Staatschef Lula daSilva, lange Zeit aussichtsreichster Kandidat, ist aus dem Rennen umdas Amt des Präsidenten. Er sitzt im Gefängnis, verurteilt wegenKorruption. Der Rechtspopulist Jair Bolsonaro tritt nun als Kandidatgegen das Establishment an. Er wird auch ,,Brasiliens Trump''genannt, hetzt gegen Frauen, gegen Schwarze und Homosexuelle. SeinProgramm: konservative Werte in den Schulen und die Freigabe vonWaffen. Das Militär soll wohl auch eine Schlüsselrolle in seinerRegierung übernehmen. Bolsonaros schärfster Konkurrent: FernandoHaddad. Der Ökonom und Jurist war in der Regierung LulaBildungsminister und gilt als sein treuer Gefolgsmann. Es wirdoffenbar ein Kopf-an-Kopf Rennen in schwierigen Zeiten. Denn dieachtgrößte Volkswirtschaft der Welt steckt nach Jahren des Booms ineiner Wirtschaftskrise, die Arbeitslosigkeit ist rapide gestiegen,viele Wähler sind wütend und frustriert. (Autor: Matthias Ebert / ARDStudio Rio de Janeiro)USA: Trump sei Dank - Mehr Frauen in die Politik / Auf dem Women´sMarch, dem Protestmarsch für Frauen, haben sie es versprochen, jetztmachen sie ernst: Amerikas Frauen drängen bei den anstehendenZwischenwahlen Anfang November - den midterm elections - inpolitische Ämter. Noch nie in der Geschichte des Landes gab es soviele weibliche Kandidaten, 70 Prozent von ihnen für die Demokraten.Die meisten treibt die Wut auf Trump, viele kandidieren zum erstenMal - frei nach dem Motto: Wenn es sonst keiner macht, muss ich eswohl sein! Ana Maria Ramos, eine Latina aus Dallas, will imkonservativen Texas für die Demokraten ins Landesparlament. Sie sagtüber Trump: "Wir werden nicht zulassen, dass dieses Benehmen desPräsidenten so weitergeht, wir werden es auf lokaler Ebene bekämpfen,deswegen bin ich Kandidatin". Dena Miller dagegen zählt zu den Fansvon Trump - allen Skandalen zum Trotz: "Wir brauchen einenAlpha-Mann!". Mit ihren Freundinnen aus dem Polo-Club engagiert siesich bei den "Trumpettes of America", um ihr Idol zu verteidigen.Donald Trump - der Präsident, der Amerikas Frauen polarisiert.(Autorin: Verena Bünten /ARD Studio Washington)Italien: Neuanfang statt Mafialand / Nicht mit uns - das sagenValentina Fiore, Ignazio Cutrò und Calogero Parisi. Sie leben für denKampf gegen die sizilianische Mafia, die Cosa Nostra, denn sie wollenihre Heimat nicht verloren geben. Riskant, ohne Personenschutz undmit regelmäßigen Rückschlägen meistern sie ihren Alltag. ValentinaFiore und Calogero Parisi leiten Anti-Mafia Kooperativen. Sie bauenWein, Getreide oder auch Gemüse an, auf Ackerland, das einstMafiabossen gehörte und das dann vom Staat beschlagnahmt wurde. Undsie sind damit erfolgreich - weit über die sizilianischen Grenzenhinaus verkaufen sie ihre Anti-Mafia-Produkte. Doch der Weg bis dahinwar kein Spaziergang - brennende Felder oder gestohlene Traktorengehören zum Alltag, bis heute. Wie sehr die Mafia einen Menschenzusetzen kann, das weiß Ignazio Cutrò: Einst erfolgreicherUnternehmer, haben Clans der Cosa Nostra seinen Betriebniedergebrannt, erzählt er. Am Ende war er arbeitslos, mit Frau undKindern lebte er mit Personenschutz. Zuletzt hat die italienischeRegierung ihnen sogar den entzogen ... doch sie alle geben nicht auf.Sie bleiben auf der Insel und kämpfen für ein anderes Sizilien.(Autorin: Ellen Trapp / ARD Studio Rom)Irak: Die Drachenflieger / Endlich wieder fliegen: Nach Jahrenunter der Terrorherrschaft des IS trauen sich junge Iraker, ihrenSport wieder auszuleben: Gleitschirmspringen, nicht weit von derirakischen Stadt Mossul entfernt. Möglich ist das nur von einemflachen Hügel aus, aber für die Männer bedeuten die paar SekundenGleitflug ein Gefühl des Glücks nach bitteren Jahren. Denn dieTerrormiliz IS verbot den Sport, drei Jahre lang. Nour Abbas, der alsFriseur arbeitet, traf das besonders hart. Gleitschirmspringen istschon immer seine große Leidenschaft, aus Angst versteckte er seineAusrüstung. Einige Mitglieder des Vereins, berichtet der jungeIraker, seien sogar hingerichtet worden. Nach der Befreiung vonMossul vor mehr als einem Jahr beginnt jetzt für viele hier derNeustart. Nun fliegen sie wieder, um all das zu vergessen und ihreneu gewonnene Freiheit zu genießen. (Autor: Daniel Hechler / ARDStudio Kairo)China: Die Liebesjäger / Sie sind auf der Suche nach Frauen, abernicht für sich selbst. Die Liebesjäger arbeiten für Partneragenturenund suchen auf Shanghais noblen Einkaufsstraßen Heirats-Kandidatinnenfür reiche Männer in China. Die Ein-Kind-Politik Chinas hat zu einemgroßen Männerüberhang geführt. Bei 200 Millionen Singles im Land istdie Auswahl zwar groß, doch auch die Ansprüche sind hoch. Liebeallein ist in China nicht genug. Umgerechnet mehrere Tausend Eurobezahlen Chinesen den Agenturen, um die Frau fürs Leben zu finden.Mit dem Wohlstand im Land sind auch die Ansprüche gestiegen. Von demDating-Geschäft profitieren auch Flirt-Trainer. In Kursen wird denMännern gezeigt, worauf es in Beziehungen neben Auto und eigenerWohnung noch ankommt. Ganz anders dagegen der Heiratsmarkt in einemPark von Shanghai, hier wird noch traditionell verkuppelt. Elternsuchen für ihre Kinder und preisen sie auf Regenschirmen nüchtern an:Größe, Einkommen, Parteimitglied. Viele Eltern fürchten, dass ihreSöhne oder Töchter einsam und ohne Nachwuchs enden. (Autor: MarioSchmidt / ARD Studio Peking)
Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert Roth