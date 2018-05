Das Erste: Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten Am Sonntag, 6. Mai 2018, 19:20 Uhr vom BR im Ersten

München (ots) - Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:Iran: Atomabkommen vor dem Ende?Am 12. Mai könnten die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iranaussteigen. Zumindest droht Präsident Trump damit seit vier Monatender EU, sollte diese die Islamische Republik nicht dazu bewegen, dasAbkommen zu "erneuern". Besonders Irans Raketenprogramm soll auf denPrüfstand. Und auch die Einmischung Irans in den Machtkampf in dergesamten Region spielt eine Rolle. Der Iran sieht sich zu Unrecht anden Pranger gestellt: bisher wurde ihm von der IAEA, derinternationalen Atomenergiebehörde in Wien, zehn Mal bestätigt, dasses seit Abschluss des Abkommens keinen Vertragsbruch gegeben habe.Die iranische Regierung fühlt sich machtlos genauso wie große Teileder Bevölkerung: Sie hatte gehofft, dass es eine Öffnung zum Westengeben könnte, der Handel mit dem Ausland florieren und Arbeitsplätzegeschaffen würden.Der "Weltspiegel" begleitet eine Gruppe von Künstlern: Sie wollen mitFriedensinitiativen zeigen, dass viele im Iran letzten Endes dochauch nur Frieden möchten. Doch große Hoffnung hat keiner mehr,deshalb sind die Sprachschulen so voll wie noch nie. Für viele jungeMenschen scheint jetzt die einzige Lösung zu sein, ihr Land zuverlassen.Autorin: Natalie Amiri, ARD TeheranRussland: In Wolokolamsk stinkt's zum HimmelAm Stadtrand von Moskau, in Wolokolamsk, versinkt Russland im Müll.Früher ist man der guten Luft wegen hierher gezogen, heute tragen dieMenschen Atemschutzmasken. Die Müllberge wachsen in den Himmel: Esgibt schätzungsweise 20.000 wilde Deponien, aber vor allem rund umMoskau stapelt sich der Müll aus der boomenden Hauptstadt. Dass dieMülldeponien eine tickende Zeitbombe sind, ist schon lange bekannt.Rund 20 Millionen Menschen produzieren allein rund um Moskau jährlichelf Millionen Tonnen Abfall. In ganz Russland sind es insgesamt 70Millionen Tonnen im Jahr. Und der landet zu 94 Prozent auf Deponien.Nur vier Prozent des Abfalls werden verarbeitet und zwei Prozent inMüllverbrennungsanlagen verbrannt, so eine Studie von GreenpeaceRussland.In Wolokolamsk wollen die Menschen nicht länger hinnehmen, dass sieihre Fenster abkleben müssen und ihre Kinder an Hautausschlag undAsthma leiden. Sie ziehen aus Verzweiflung vor Gericht undorganisieren Demonstrationen gegen die stinkenden Müllberge.Autor: Birgit Virnich, ARD MoskauTunesien: Mit Bach und Chopin gegen ExtremismusErstmals seit der Revolution finden in Tunesien Kommunalwahlen statt,nachdem sie in den letzten Jahren immer wieder verschoben wurden. Daswirft ein Schlaglicht auf die äußerst schwierige Situation in vielenLandesteilen: Gerade für Jugendliche ist die Situation problematischund das Bildungsgefälle zwischen Küste und Landesinnerem riesig. Beider letzten internationalen Pisa-Studie landete Tunesien auf demfünftletzten Platz. Ein bemerkenswertes Projekt will da Abhilfeschaffen - "Tunesien 88" nennt es sich. Dahinter verbirgt sich eineGruppe aus internationalen und einheimischen Musikern, die kreuz undquer durchs Land reisen, Konzerte geben und Musikclubs gründen. Mitdieser Privatinitiative sollen Lücken im maroden Bildungssystemgefüllt und gleichzeitig auch ein Abgleiten von Jugendlichen in denIslamismus verhindert werden: mit Bach gegen den Extremismus.Autor: Stefan Schaaf, ARD MadridItalien: Made in Italy?Wenn es um Essen geht, dann verstehen die Italiener keinen Spaß: Siesind bereit, deutlich mehr Geld für gute Lebensmittel und heimischeProdukte auszugeben als beispielsweise wir Deutschen. "Made in Italy"ist für italienische Verbraucher ein Qualitätsgarant. Nur zu häufigmischen vor allem Pasta-Hersteller australischen Weizen mititalienischem oder die Milch für Mozzarella kommt aus Spanien. Kanndas sein? Muss das sein? Was geschieht mit gentechnisch verändertenZutaten oder Glyphosat? Italien produziert nicht genug, klagen dieGroßen! Sie machen uns kaputt, schimpfen die Kleinen. Seit fünfJahren sind die Carabinieri unterwegs, kontrollieren Herkunft derZutaten und auch die Qualität. Jetzt hat die italienische Regierung"Made in Italy" sogar qua Gesetz geregelt: Wo Italien draufsteht,muss auch Italien drin sein.Autorin: Ellen Trapp, ARD RomChile: Colonia DignidadHarald Lindemann ist 58 Jahre alt und lebt mittlerweile in Südchile.Mehr als 35 Jahre lang war er Sklave der Sekte Colonia Dignidad,erhielt Elektroschocks, wurde von Sektenführer Schäfer missbrauchtund musste sieben Tage die Woche hart schuften. Neben Schmerzen undKrankheiten setzen ihm heute Geldsorgen zu. Obwohl er sein Leben langarbeiten musste, bekommt er weder Hilfe aus Deutschland noch ausChile.Auf dem Gelände der Colonia Dignidad - der sogenannten "Kolonie derWürde" - liegen laut Experten noch immer etwa hundert Opfer derrechtsgerichteten Militärdiktatur Pinochets verscharrt, nach derensterblichen Überresten gegraben wird. Die Opfer der deutschstämmigenKollaborateure der chilenischen Militärjunta haben keineEntschädigung erhalten; Täter sind bis heute noch auf freiem Fuß.Viele Opfer sterben langsam weg. Ein Versagen auch der BundesrepublikDeutschland, die die Colonia Dignidad jahrzehntelang deckte und beiVerbrechen wegsah.Autor: Matthias Ebert, ARD Rio de JaneiroRedaktion: Brigitte Aboldhttp://www.daserste.de/weltspiegelPressekontakt:BR-Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell