Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Venezuela: "Operation Freiheit" gescheitert?Immer wieder sammeln sich die Unterstützer des selbsternanntenÜbergangspräsidenten Guaidó zu neuen Massendemonstrationen. Doch nochimmer sitzt Maduro im Präsidentenpalast von Caracas. Ist dieOppositionsbewegung gescheitert, oder hat sie noch eine Chance, ihreForderung nach einem Regimewechsel durchzusetzen?Xenia Böttcher, ARD-Studio MexikoPeru: Die höchste Stadt der Welt5100 Meter über dem Meeresspiegel liegt La Rinconada. Gegründet, weiles dort Gold gibt. Die meisten sind gekommen, um schnell Geld zumachen, bleiben will niemand lang, denn die Lebensbedingungen sindfürchterlich: Die extreme Höhe und das Recht des Stärkeren - eineGoldgräberstadt. "Die schrecklichste Stadt, die ich je besucht habe",sagt Südamerika-Korrespondent Matthias Ebert, ARD-Studio Rio deJaneiro.Europa: Sind junge Menschen die Zukunft der EU?Die Zustimmung zur Europäischen Union schwindet. Und es scheint, dassdieser Prozess immer schneller wird. Hat die EU noch eine Chance, vorallem bei den jungen Menschen? Dieser Frage geht die Reportage vonJulia Lehmann und Tobias Steeger nach. In Griechenland finden sieeuropakritische Menschen, die sich nicht bevormunden lassen wollen.In Ungarn verfängt die Anti-EU-Propaganda der Regierung, auch diejungen Menschen lehnen die EU mehrheitlich ab. Aber es gibt auchKämpferinnen für die Europäische Union: Diana zur Löwen, eineDeutsche, wirbt mit ihren Instagram-Stories für die Union.Mit diesem Thema beschäftigt sich auch der Audio-Podcast. WeltspiegelThema: Jugend in EuropaGroßbritannien: Rappende OpasPete und Bas sind über 70 - aber mit ihrem Musikvideo haben sie diebritische Grime-Szene überrascht: Über 50.000 Klicks erhielt ihrVideo mit superschnellem Londoner Rap auf YouTube und sogar bei derbritischen Castingshow "Britain's Got Talent" machten sie mit. DasLeben von Pete und Bas hat sich für immer verändert.Annette Dittert, ARD-Studio LondonIran: Gassi-Gehen verbotenIn Teheran setzen sich die klerikalen Hardliner durch. Hunde geltenals westlich und unter den Konservativen als unrein. Zwei gute Gründefür sie, Hunde und ihre Besitzer unter Druck zu setzen. Gassi-Gehenmit dem eigenen Hund ist seit Anfang des Jahres verboten. Denverunglimpften Hunden und ihren liebenden Besitzern folgt dieReportage von Natalie Amiri, ARD-Studio Teheran