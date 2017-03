Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 5. März 2017, 19:20 Uhr vom BR im Ersten

München (ots) - Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:Kenia: Wie Menschen und Tiere unter der Dürre leiden / Kühe aufdem Grünstreifen einer Hauptverkehrsstraße in Nairobi - auch fürKenia ein ungewöhnlicher Anblick. Weil in vielen Landesteilen Dürreherrscht, kommen die Massai mit ihren Viehherden in die Hauptstadt,um dort noch ein wenig Nahrung für ihre Tiere zu finden. WilliamsonParkirey hatte schon drei Viertel seiner Kühe verloren, bevor er mitdem Rest der Herde nach Nairobi gewandert ist. Er hat schon einigeDürren durchgestanden, aber diese empfindet er als besondersbedrohlich: "Früher gab es selbst in der Trockenzeit ab und zu Regen,aber diesmal nicht", erzählt er uns. Auch im Tsavo-Nationalpark istes heiß und knittertrocken. Seit vielen Monaten hat es keinen Tropfengeregnet, die meisten Wasserquellen sind ausgetrocknet. DasTsavo-Ökosystem ist die Heimat von Kenias größterElefantenpopulation, schon in normalen Zeiten bedroht von Wilderei,Klimawandel, Bevölkerungsdruck und dem Bau einer neuen Schnellbahn.Jetzt kommt noch die Dürre dazu. Kleinbauer Patrick fährt mit seinenWasserlastern in den Tsavo-Park, um die Tiere vor dem Verdursten zuretten. Eine harte Zeit für Mensch und Tier. (Autorin: SabineBohland, ARD Nairobi)Südafrika: Wenn der Pastor mit Domestos "heilt" / "Es schmeckt wieSaft", sagt Chimane Bereng lächelnd. Eben hat er einen kräftigenSchluck Domestos genommen. "Domestos macht mich stark, ich fühleGottes Kraft!" Dann muss er sich übergeben. "Gut so!", ruft PastorSipho Mphakathi. "Lass die bösen Geister raus!" Mphakathi ist einervon Dutzenden neuer Prediger in Südafrika, die ihren AnhängernReinigungsmittel, Benzin oder Insektenspray verabreichen - alles imNamen Gottes. "Die Menschen sehnen sich nach intensiven religiösenErfahrungen", erklärt der Psychologe Leonard Carr den neuen Trend."Deshalb sind sie für solche Rituale zu begeistern." Vor allem abersei Religion ein gutes Geschäft, weiß Solomon Ashoms: "So wetteiferndie Kirchen um Aufmerksamkeit, Anhänger und damit letztendlich umGeld", sagt er. Ashoms ist einer der schärfsten Kritiker der neuenPropheten und hat selbst erlebt, wie hart der Markt der Religionenumkämpft ist: Wegen Morddrohungen hat er mittlerweile Südafrikaverlassen. (Autor: Thomas Denzel, ARD Johannesburg)Russland: Straflager wegen Protestplakat - Der Fall Dadin /Tagelang wartet seine Frau Anastasia Sotowa in der Eiseskälte voreinem Straflager in Sibirien auf die Freilassung ihres Mannes: Der34-jährige Ildar Dadin war wegen der Teilnahme an friedlichenEinzelprotesten im Dezember 2015 zu zweieinhalb Jahren Haftverurteilt worden. Er hatte mehrmals friedlich, leise - aberbeharrlich - mit Plakaten gegen die Politik Putins demonstriert.Dafür landete er in einer Strafkolonie in Karelien, wo einst auch derberühmte Erzfeind Putins Chodorkowski eingesessen hatte. Dadinberichtete in Briefen an seine Frau von Folter und Misshandlungen.Sein Fall schlug international hohe Wellen: Schließlich widerrief dasOberste Gericht die Haftstrafe. Für russische Menschenrechtler einexemplarischer Fall, der auch ganz normale Bürger einschüchtern soll.Nachdem zunächst politische Aktivisten und Politiker aus dem Weggeräumt worden seien, werde dem Land nun signalisiert: Es kann jedentreffen. Verhaltet euch lieber ruhig, seht fern, fallt lieber nichtauf! (Autorin: Birgit Virnich, ARD Moskau)Iran: Der Hüter der verborgenen Kunstschätze / Jeden Tag, seitfast 40 Jahren, geht Firouz Shahbazi den langen spiralförmigen Ganghinunter in den Keller des Museums für zeitgenössische Kunst inTeheran. Hier wacht er über eine der größten Sammlungen modernerMalerei, fernab der Öffentlichkeit. Noch unter dem Schah war er alsFahrer eingestellt worden. Farah Diba, die ehemalige Kaiserin, hattedie legendäre Kunstsammlung in den 1970er Jahren, einer Zeit derModernisierung des Landes, zusammentragen lassen. So fanden Werke vonAndy Warhol, Miro, Roy Lichtenstein, Braque, Rauschenberg, Munch,Chagall und vielen anderen internationalen Künstlern ihren Weg in denIran. 1979, nur gut 15 Monate nach Eröffnung des Museums, kehrteAyatollah Khomeini, die Symbolfigur der Revolution, aus seinem Exilin Paris zurück. Ab diesem Zeitpunkt wurde alles, was mit dem Westenin Verbindung gebracht wurde, verachtet, verbannt und zerstört. DieMuseumsmitarbeiter wurden entlassen. Nur Firouz Shahbazi durftebleiben. Der Fahrer, der damals von Kunst keine Ahnung hatte, fühltesich von da an für die Kunstwerke verantwortlich und passte gut aufsie auf - bis heute. (Autorin: Natalie Amiri, ARD Teheran)Japan: Sechs Jahre nach Fukushima - Rückkehr der Evakuierten? /Der 68-jährige Hiroshi Kanno soll zurück nach Iitate, in seinenHeimatort. Der war nach dem Atomunglück von Fukushima 2011 geräumtworden. Der japanische Staat sowie die lokalen Behörden werden EndeMärz die Evakuierungsorder für große Teile der weitläufigenDorfgemeinde mit ihren ehemals 6000 Einwohnern wieder aufheben. Nachjahrelangen Dekontaminierungsarbeiten ist nach offiziellen Aussagenein Leben in den Wäldern und Hügeln Ostjapans wieder möglich. Kannound viele andere Bewohner misstrauen den Behörden jedoch. KannosDosimeter misst im zweiten Stock seines verlassenen Wohnhauses nochimmer das Sechsfache des staatlichen Grenzwerts. Und dieUmweltorganisation Greenpeace hat bei Langzeitmessungen in IitateHotspots mit bis zum Hundertfachen entdeckt. Die Regierung wolle nurdie Botschaft verbreiten: Auch eine solche Katastrophe ist zubewältigen, nichts Schlimmes ist geschehen - meint Kanno und willdeshalb mit seiner Familie in Fukushima-Stadt bleiben, wo sie sicheine neue Existenz aufgebaut haben. Bis hierher hatte es dieradioaktive Wolke nicht geschafft. Doch der Schmerz über dieverlorene Heimat wird sie nie verlassen. (Autor: Uwe Schwering, ARDTokio)