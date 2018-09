Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 30. September 2018, 19:20 Uhr vom BR im Ersten

München (ots) - Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:Spanien: Exil für Venezolaner / Die Szenen sind dramatisch:Massenhaft fliehen die Menschen aus einem Land, das wirtschaftlichwie politisch am Boden liegt. Venezuela treibt seine Einwohner in dieFlucht. Zwischen zwei und vier Millionen Menschen haben Venezuelamittlerweile verlassen - die größte Massenbewegung in derlateinamerikanischen Geschichte. Und die reicht, bislang wenigbemerkt, bis nach Europa - nach Spanien. Dort kommen die an, die sichzumindest ein Flugticket leisten können. Mehr als eine ViertelmillionVenezolaner leben mittlerweile hier. 45.000 Menschen sind es alleinin diesem Jahr gewesen, und damit fast doppelt so viele wie dieFlüchtlinge, die es aus Afrika nach Spanien schaffen. Spanien ziehtauch die reiche Oberschicht des lateinamerikanischen Landes an -meist in Madrid investieren sie in Luxusimmobilien und gründen neueUnternehmen. Was Miami für die Exil-Kubaner ist, wird Madridzunehmend für die Exil-Venezolaner - Fluchtpunkt und neue Heimat.(Autor: Stefan Schaaf, ARD Madrid)Bolivien: Sterneküche für Arme / Die Menschen auf demAnden-Hochplateau kämpfen mit den Folgen des Klimawandels und derArmut. Viele flüchten deshalb in die Städte auf der Suche nach einembesseren Leben. Dabei geht auch Tradition verloren. Claudia Condoriwill diese Esskultur retten: Sie steht am Herd des besten und wohlungewöhnlichsten Restaurants Boliviens. Das ausgezeichneteSternerestaurant "Gustu" liegt in La Paz auf 3.600 Metern Höhe.Tausende Jugendliche aus den Slums haben die Kochschule des "Gustu"bereits durchlaufen und sich durch die strenge Ausbildung eineExistenz aufgebaut. Mit Koka-Margarine, Lama-Tartar, Quinoa-Auflaufund Racacha-Salat begeistert das sozial-kulinarische Projekt Gästeaus aller Welt. (Autor: Matthias Ebert, ARD Rio de Janeiro)Ghana: Unterwegs mit dem Superarzt / Ghana bildet an seinen Unisviele Ärzte aus, aber immer mehr von ihnen verlassen das Land auf derSuche nach besseren Arbeitsbedingungen, auch in Richtung Europa.Darunter leidet die Gesundheitsversorgung der einheimischenBevölkerung. Um den Trend zu stoppen, kämpfen die wenigenverbliebenen Ärzte für eine bessere medizinische Versorgung in Ghana,selbst in den entlegensten Winkeln des Landes. Wenn es nach derPolitik geht, sollen Allgemeinmediziner wie Enoch Agbeleseshie denMedizinermangel auffangen und selbst komplizierte Operationenbeherrschen, die normalerweise nur Fachärzte durchführen. Der"Weltspiegel" begleitet Enoch bei der Arbeit. (Autor: Moritz Pompl,BR München)Bulgarien: Joghurt für China - Chinesen für Joghurt / Schon dieFahrt in das kleine Bergdorf Momchilovtsi, zirka 200 Kilometersüdöstlich von Sofia, ist ein Abenteuer: Mehrere Stunden geht es überholprige Straßen durch die bulgarischen Rhodopen, nah an die Grenzezu Griechenland. Dort gibt es angeblich den besten Joghurt, dessenguter Ruf sogar bis nach China reicht. Denn die Menschen vonMomchilovtsi haben ein Geheimnis: Sie leben besonders lange. Kommtdas vom heimischen Joghurt oder von der guten Luft oder vom klarenWasser? Genau diese Art der Joghurtherstellung haben die Chinesen fürihre Milch in China kopiert: Ein paar Löffel Joghurtkultur"lactobacillus bulgaricus" reichten dafür. Seitdem kommen nunchinesische Joghurt-Fans in die bulgarischen Rhodopen und folgen demPfad des "langen Lebens". (Autor: Till Rüger, ARD Wien)Türkei: Taxifahrerinnen in Istanbul / Etwa 20.000 gelbe Taxisrollen täglich durch die 18-Millionen-Metropole Istanbul. MitHupkonzerten und waghalsigem Fahrstil quälen sich die Fahrer, oftrauchend und fluchend, durch den zähen Verkehr. Frauen sind in diesemJob eine echte Seltenheit - kaum ein Dutzend soll es in der Stadtgeben. Zwei davon sind Figen und Funda. Sie behaupten sich seitJahren zwischen Machos und Klischees, auch wenn der Job ihnen oftKraft und Nerv raubt. Während Funda sich ein Leben ohne ihr gelbesTaxi kaum vorstellen kann, hadert Figen immer mehr mit dem Job undsucht nach Alternativen, was nicht einfach ist in der derzeitigenWirtschaftskrise. Der "Weltspiegel" begleitet die beiden Frauen aufihrer täglichen Fahrt durch den Istanbuler Verkehrswahnsinn.(Autorin: Katharina Willinger, ARD Istanbul)Redaktion: Brigitte Aboldhttp://www.daserste.de/weltspiegelPressekontakt:BR-Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell