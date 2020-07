Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 2. August 2020, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten (FOTO)

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Niederlande, Österreich, Mallorca: Urlaub in Corona-Zeiten / Überfüllte Campingplätze in den Niederlanden, wo keine Maskenpflicht besteht. Wie schafft man die Nachverfolgung des Virus in Trackingzentren auf Mallorca? Und am Wolfgangsee sind alle bemüht, ein zweites Ischgl zu vermeiden. Die Fallzahlen steigen in dieser Woche, auch in Europa. Unbeschwerte Ferien in diesem Sommer sind die Ausnahme. Bei bis zu 40 Grad Hitze fühlt sich kaum einer wohl unter der Maske. Ein Blick in drei Urlaubsregionen. (Autoren: Gudrun Engel/Stefan Schaaf/Michael Mandlik - ARD Studio Brüssel/Madrid/Wien)USA: Schwarz und Polizistin / Sie stehen zwischen allen Fronten: schwarze Polizisten. Bei Protesten gegen Rassismus müssen sie manchmal gegen die vorgehen, deren Ziele sie teilen, und werden bei der New Yorker Polizei, in den eigenen Reihen, benachteiligt. ARD-Korrespondentin Christiane Meier konnte mit Detective Felicia Richards sprechen. Ohne Uniform, außerhalb des Dienstes, erhielt sie die Erlaubnis, ihre Erfahrungen und Erlebnisse zu schildern und Fragen zu beantworten. Professionelle Polizeiarbeit und die Unterstützung der Black Lives sind für sie kein Widerspruch. Polizeiarbeit sei, sagt sie, Vertrauen aufzubauen. (Autorin: Christiane Meier/ARD Studio New York)USA: Joe Biden - Wahlkampf aus dem Keller / Als "verschlafenen Joe" verspottet US-Präsident Trump seinen Herausforderer im Präsidentschaftswahlkampf. Doch Joe Biden führt in vielen Umfragen weit vor Donald Trump. Dabei absolviert Biden bedingt durch das grassierende Corona-Virus nur wenige öffentliche Auftritte und hält seine Reden vor allem per Livestream aus dem heimischen Keller. Kann dieser ungewöhnliche Wahlkampf dauerhaft erfolgreich sein? Welche Stärken und welche Schwächen hat der Kandidat der Demokraten? Und wen könnte Biden als Vize-Präsidentschaftskandidatin mit ins Rennen um das Weiße Haus nehmen? (Autor: Jan Philipp Burgard/ARD Studio Washington)Australien: Überleben im Busch / Er organisiert und trainiert Kursteilnehmer für das Überleben im Busch. Gordon Dedman glaubt, auch wegen des Coronavirus habe das Interesse der Menschen an der Natur zugenommen. In Australien boomen Angebot und Nachfrage für Überlebenskurse. Nach dem Lockdown waren die Kurse sofort ausgebucht und sind so beliebt, dass es mittlerweile lange Wartelisten gibt. Die Pandemie animiert offenbar viele Menschen dazu, neue Fähigkeiten zu erlernen, um damit ihre Unabhängigkeit zu stärken. Dazu gehört der Bau eines Unterschlupfs, Feuermachen, essbare Pflanzen zu finden, Sonnennavigation und vieles mehr. Gleichzeitig erfahren die Teilnehmer viel über die traditionelle Lebensweise der Aborigines. (Autorin: Sandra Ratzow/ARD Studio Singapur)Brasilien: Die Apotheke im Dschungel / Als die ersten Fieberschübe kamen, begannen sie mit der Herstellung ihrer Dschungel-Medizin. Rinde und Ingwer sollen helfen, das Immunsystem zu stärken. "Offenbar entscheiden die Behörden, wem sie helfen. Uns lassen sie im Stich. Wir müssen allein mit dem Virus fertigwerden - allein dagegen kämpfen", sagt der Häuptling vom Stamm der Sateré Mawé. Einige betrachten die westliche Medizin ohnehin skeptisch. Schon vor der Corona-Krise erlebte Brasilien einen Boom traditioneller Heilkunst aus den Tiefen des Amazonas, und inzwischen werden diese Heilmethoden auch von der Gesundheitsbehörde der Indigenen staatlich gefördert. (Autor: Matthias Ebert/ARD Studio Rio de Janeiro)Italien: Tanzen ausdrücklich erlaubt / Man kann ihn nur zu zweit tanzen, den "Liscio" - ein beliebter italienischer Paartanz. Lange war er verboten, die Corona-Regeln waren strikt. Jetzt aber dürfen sich Einheimische und Touristen wieder übers Parkett schieben, und die nutzen gern die neue Freiheit. Doch um Neuinfektionen zu vermeiden, gibt es für die Tanzlustigen eine Bedingung: Die Paartänzer müssen glaubhaft machen, dass sie auch neben der Tanzfläche ein Paar sind. (Autorin: Ellen Trapp/ARD Studio Rom)http://www.daserste.de/weltspiegelRedaktion: Petra Schmitt-Wilting/Heribert RothPressekontakt:WDR-Pressestelle, E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6694/4666432OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell