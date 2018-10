Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 28. Oktober 2018, 19:30 Uhr vom BR im Ersten

München (ots) - Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:Brasilien: Mit der Wahl in die Diktatur? / Er reckt den Daumenhoch und spreizt den Zeigefinger - sein Zeichen ist der"Finger-Revolver". Jair Bolsonaro, haushoher rechtsextremer Favoritder Präsidentschaftswahl in Brasilien, gilt als Haudrauf: erstschießen, dann fragen. Dies ist de facto sein Motto. Er propagierteine Politik der harten Hand und will Brasilien militarisieren. SeinVize ist ein Ex-General, der auch mal mit Putsch droht. Motorradklubsmit Militärreservisten begleiten Bolsonaro und bilden seineSpeerspitze auf der Straße. Außerdem sind Militärschulen auf demVormarsch: Wer sein Kind fördern will, meldet es dort an.Fahnenappell, militärischer Gruß und Strammstehen werden hier großgeschrieben. Der Lehrplan stammt noch immer vom Bildungsministerium,doch ob das auch so bleibt, ist fraglich. Unter Bolsonaro, der vonseinen Anhängern beinahe religiös überhöht wird, scheint allesmöglich in Brasilien. Bis zu sieben Minister sollen aus den Reihender Streitkräfte stammen, wenn Bolsonaro denn am Sonntag - wie zuerwarten - mit haushohem Vorsprung gewählt wird. (Autor: MatthiasEbert, ARD Rio de Janeiro)Philippinen: Demokratie in Gefahr? / Sein blutiges Aushängeschildist der Anti-Drogenkrieg, den Präsident Rodrigo Duterte im eigenenLand führen lässt und bei dem schon Tausende ihr Leben verloren.Darunter sind auch viele, die Duterte vor gut zwei Jahren ins Amtwählten - die Armen. Mit diesem "Krieg" verschafft sich der "starkeMann" Respekt. Und er verbreitet Angst; Angst, die es ihm ermöglicht,seine weiteren Vorhaben durchzusetzen: all jene Institutionen zustutzen, die ihn kontrollieren sollen. Kritiker werden inhaftiert,Richter ihrer Ämter enthoben, Medien unter Druck gesetzt. SenatorAntonio Trillanes, ein prominenter Gegner Dutertes, sagt: "Wir sindnur noch einen Schritt von der Diktatur entfernt." Gleichzeitig bautDuterte die Kinder des früheren Despoten Marcos auf, sie könnten ihneinmal beerben, oder seine eigene Tochter Sara, ebenfallsPolitikerin. Nicht ohne Hintersinn, denn treue Gefolgsleute würdensich in Zukunft schützend vor ihn stellen, quasi Straffreiheitgarantieren, auch für den brutalen Anti-Drogenkrieg. DieMitgliedschaft der Philippinen beim Internationalen Strafgerichtshofhat Duterte bereits gekündigt. (Autor: Uwe Schwering, ARD Tokio)Georgien: Das junge Tiflis / Tiflis - das neue Berlin? Dasbehaupten neuerdings nicht nur Musikfachmagazine, denn die Clubszenein Georgiens Hauptstadt hat sich international einen Namen gemacht:Manche sprechen von den besten Clubs der Welt. Junge Modelabels,Start-ups in Fabriken, Graffiti-Künstler - schon so einiges in Tifliserinnert an Berlin. Doch wird das so bleiben? Ein Streit um einegeplante Drogenliberalisierung hat Anhänger der starken orthodoxenKirche auf den Plan gerufen: Sie schätzen eher traditionelle Werte,das Patriarchat, und nennen Homosexuelle "krank". Jetzt bangt diebunte hippe Szene von Tiflis um ihre Freiheiten. (Autor: Demian vonOsten, ARD Moskau)Frankreich: Meerblick auf Sand gebaut / Jaqueline Gandoin sitztvor der Ruine ihres Appartementhauses in Soulac sur Mer. Die86-Jährige hat ihre ganzen Ersparnisse in den Kauf dieser Wohnunginvestiert. Doch das Haus ist auf Sand gebaut - und droht im Meer zuversinken. Als das Wohnhaus "Le Signal" 1965 gebaut wurde, war dieKüste noch rund 200 Meter entfernt; heute sind es nur noch zehn. DieErosion der französischen Atlantikküste treibt die Menschen um: GanzeOrte sind bedroht und werden sich auf Dauer nicht gegen die Macht desOzeans verteidigen lassen. Doch einige stemmen sich gegen dieNaturgewalt: Benoît Bartherotte zum Beispiel. Der Millionär hat amCap Ferret einen Privatdeich um sein Grundstück gebaut und damit seinVermögen buchstäblich im Atlantik versenkt. (Autorin: Sabine Rau, ARDParis)Redaktion: Brigitte Aboldhttp://www.daserste.de/weltspiegelPressekontakt:BR-Pressestelle, E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell