Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 27. Mai 2018, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Griechenland: Aufstand gegen Flüchtlinge / Sie werfen Flaschen undSteine auf die Flüchtlinge. Ihre Geduld sei am Ende, sagen sie.Anfangs hätten sie geholfen, wo immer sie konnten. Doch nun, erklärenimmer mehr Einheimische, könnten sie nicht mehr, es seien einfach zuviele Flüchtlinge. "Wir waren keine Rassisten, erst die politischeUntätigkeit hat uns zu welchen werden lassen", erklären sie ihreHaltung. Noch vor vier oder fünf Jahren waren die ägäischen Inselnein begehrtes Ferienparadies, doch seit man mit Lesbos, Kos oderChios nur noch Flüchtlinge verbindet, will hier niemand mehr Urlaubmachen. Dabei ist der Tourismus die Haupteinnahmequelle. EinDesaster! Der Hass wächst. Und auch die Geduld der Flüchtlinge ist amEnde. Immer wieder kommt es zu Ausschreitungen. (Autorin: EllenTrapp/ARD Studio Rom)Syrien - Deutsche IS-Frauen wollen zurück / Deutschland hatten sieverlassen, um sich der Terrormiliz IS anzuschließen. Unbehelligtreisten sie über die Türkei nach Rakka, um dort ihre Religion soausüben zu können, wie sie es für richtig hielten. Heute sitzenSandra M. und Sabila S. in einem Lager der Kurdenmiliz YPG im NordenSyriens und hoffen auf ihre Rückreise in die Heimat. Für den"Weltspiegel" haben uns die beiden Konvertitinnen ein Interviewgegeben. Nach eigenen Angaben lebten sie mehrere Jahre mit Mann undKindern in Rakka, in den ersten Monaten durchaus glücklich. VonFolter und Terror wollen sie nicht viel mitbekommen haben, Schikaneaber hätten sie auch erlebt. In Deutschland, so glauben sie jetzt,könnten sie den Islam besser leben. Deutsche Sicherheitsbehördenallerdings haben erhebliche Bedenken, ob sie wirklich so unschuldigund ungefährlich sind, wie sie beteuern. (Autor: Daniel Hechler/ARDStudio Kairo)Bangladesch: Kohle contra Wunderwald / Wer auf der Suche nacheinem Naturparadies ist, findet es im Westen Bangladeschs. Es sinddie Sundarbans, die größten Mangrovenwälder weltweit. In diesemdichten Urwald leben zahlreiche seltene Tierarten, auch die letztenwilden bengalischen Tiger. Teile der Sundarbans erhielten deshalb denStatus "UNESCO Welterbe". Doch nun, nur wenige Kilometer außerhalbdes Naturparks, lässt die Regierung gerade das größte Kohlekraftwerkdes Landes errichten und plant ein riesiges Industriegebiet.Umweltschützer sind alarmiert, die Menschen in der Region sind hin-und hergerissen. Die Kohle bringe nicht nur Fortschritt in diebitterarme Region, fürchten sie, sondern zerstöre auch ihrenLebensraum. Und wie zum Beweis läuft während unserer Dreharbeitenganz in der Nähe ein Kohlefrachter in einem der Meeresarme auf Grundund sinkt. (Autor: Peter Gerhardt/ARD Studio Neu Delhi)China - MITU, Protest mit dem Reishasen / Ihr Symbol ist derReishase: Das MI steht für Reis und das TU für Hase = Mitu. Ein Netzstarker Frauen in China, die sich der Metoo-Bewegung angeschlossenhaben: "Hände weg von der Frau nebenan!", heißt ihr Kampfruf. Einkreativer und mutiger Protest, der in China nicht gern gesehen ist.Oft sind selbst die Opfer ohnmächtig, wenn es darum geht, ihr Rechtzu erstreiten. Es gibt in China keine nationale Regelung, die besagt,wie mit Fällen von sexueller Belästigung in Schule und Berufumgegangen werden soll. Studentinnen, die sich wehren, müssen umihren Uni-Abschluss fürchten. Doch die Frauen lassen sich wederbelästigen noch unterkriegen - trotz aller Starrheit des Systems.(Autorin: Sascha Storfner/ARD Studio Peking)USA - Lichtblick im Navajo-Land / Er ist ein Lehrer, der sichgerne die Hände schmutzig macht. Mit einem modernen Lehrzentrum fürLandwirtschaft und Tiermedizin hat er jungen Menschen in einemReservat der Navajo in Arizona wieder eine Perspektive gegeben - mitErfolg! Clyde McBride wurde nicht nur als Lehrer des Jahresausgezeichnet, auch seine Schüler absolvieren inzwischen erfolgreichdie Highschool. Die 18-jährige Taylena hat jetzt sogar ein Stipendiumzum Studieren. "Mein Verstand ist explodiert, durch all das Wissen",sagt sie und ist fest entschlossen, nach der Ausbildung ins Reservatzurückzukehren, um auch anderen den Weg aus der Hoffnungslosigkeit zuzeigen. (Autorin: Claudia Buckenmaier/ARD Studio Washington)Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert Roth