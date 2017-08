Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 27. August 2017, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Ägypten: Gefahr durch deutsche Minen / 17 Millionen Minen sollenDeutsche, Briten und Italiener in Ägypten vergraben haben - währenddes Zweiten Weltkriegs. Der Minengürtel von einst hatlebensbedrohliche Folgen bis heute. Die Räum-Teams der ägyptischenArmee stoßen regelmäßig auf Hochexplosives im Wüstenboden rund umNeu-El Alamein. Farhad hat vor Jahren während der Feldarbeit so einBein verloren. Er arbeitet heute in einem Gesundheitszentrum, in demauch Minenopfer betreut werden. Er hat einen Job und damit etwasGlück gehabt. Für seinen Unfall bekommt Farhad umgerechnet eine Rentevon 25 Euro monatlich. So kann er immerhin seine Familie ernähren.Doch die Gefahr lauert weiterhin im Boden - seit Kriegsende sind inÄgypten mehr als 8000 Menschen Opfer alter Landminen geworden. Farhadsieht vor allem die Deutschen in der Pflicht, das reiche Land, sagter, sei irgendwie verantwortlich. (Autor: Volker Schwenk/ARD StudioKairo)USA: Säbelrasseln oder Showdown mit Nordkorea? / DieNordkoreanerin Jinhye Jo lebt heute in den USA, sie konnte ihreHeimat verlassen und hat nun in Amerika eine Organisation fürExil-Nordkoreaner gegründet. Sie warnt eindringlich vor Diktator KimYong Un. Mit größter Sorge blickt sie auf den sich zuspitzendenKonflikt zwischen den USA und Nordkorea. Den Kurs des amerikanischenPräsidenten unterstützt die Nordkoreanerin: Donald Trump sei genauder Richtige, um etwas gegen den Diktator auszurichten. Bisher ist esein Krieg der Worte zwischen Washington und Pjöngjang, der aberschnell eskalieren kann, befürchtet etwa Bill Richardson. Richardsonwar US-Botschafter bei den Vereinten Nationen. Direkte Gesprächezwischen Trump und Kim Yong Un hält er allerdings für keine guteIdee. Am Ende müsse es eine diplomatische Lösung geben, eventuellauch mit Hilfe der Vereinten Nationen, des Vatikans oder AngelaMerkel, so der ehemalige Spitzendiplomat. (Autor: Jan PhilippBurgard/ARD Studio Washington)Niederlande: Die Erde bebt / Der Norden der Niederlande istErdbebengebiet. Hiltje Zwarberg hat einen Alptraum erlebt. Seit 2012bebt die Erde in seiner Heimat. Der Grund: die Erdgasförderung. Seitzwei Jahren lebt Hiltje nun in einem Apartment, denn sein eigenesHaus ist unbewohnbar und abgesperrt. Kein Einzelfall. Gerade mal 8000Euro wollte ihm die Erdgasfirma als Entschädigung anbieten. Dabeiwären 250.000 Euro realistisch - damit Hiltje Zwarberg in sein Hauswieder einziehen kann. Am meisten ärgert ihn, dass sich niemandkümmert. Die Firma, die so viel Ärger auf sich zieht, heißt Nam - einGemeinschaftsunternehmen des niederländischen Staates mit denEnergiekonzernen Shell und Exxon. Seit Jahrzehnten wird laut Konzerndort Gas aus dem Boden geholt - so viel, dass er jetzt nachgibt. DerReichtum der Gegend ist zum Fluch geworden. Rund 300 Milliarden Eurohat das Gas über die Jahre eingebracht. Doch von den Gewinnen wurdenichts zurückgelegt - für mögliche Schäden. (Autor: Markus Preiß/ARDStudio Brüssel)Russland: Apocalypse Now im Untergrund / Aus Angst vor einemAtomkrieg treffen sich mehrmals im Monat einige Moskauer, um ihrÜberleben zu trainieren. In den Katakomben von Domodedewo im Südender Metropole trifft sich der sogenannte Club der Überlebenden.Inspiriert wurden sie von einem in Russland populären Videospiel. Inder Moskauer Unterwelt treffen sie auf Behausungen illegalerEinwanderer oder Heiligenbilder und Altäre, an denen man sich etwaswünschen kann. Jewgenia ist Lehrerin und seit zwei Jahren dabei. Ihregrößte Sorge: "So wie die Welt gerade ist - wächst dieWahrscheinlichkeit, dass es zum Krieg kommt, durchaus. Man spürt es."Vertrauen in die Politik haben Jewgenia und die anderen nicht.Anfangs waren sie alle nur neugierig. Jetzt sind der Club und dieanderen Mitglieder längst Teil ihres Lebens. (Autorin: BirgitVirnich/ARD Studio Moskau)Brasilien: Vom Haijäger zum Haifreund / Leonardo Bertrand Verashat Haie gejagt, getötet, und das jahrelang. Doch eines Tages - seineWandlung. Jetzt steckt er all sein Wissen in die Haiforschung,betreibt ein Museum und ist zum wahren Haifreund geworden auf demkleinen Archipel Fernando de Noronha in Brasilien. Leonardo erforschtdie Wanderwege von Tigerhaien. Für ihn zählt nur noch der Schutzdieser von vielen so gefürchteten Tiere. Der Nachwuchs der Haie lässtsich hautnah vom Strand aus beobachten und ist streng geschützt.Fotografieren erlaubt, mehr nicht: Wer sich nicht daran hält, demdrohen Strafen bis zu 6000 Euro. Leonardo weiß, Haie sind keineKuscheltiere. Aber auch keine Monster. Viele Ängste seien völligübertrieben, sagt der heutige Haifreund. Seinen früheren Jagdtriebbereut er. (Autor: Michael Stocks/ARD Studio Rio de Janeiro)Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert RothPressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell