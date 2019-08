München (ots) -Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Türkei: Syrische Flüchtlinge abgeschoben in den Krieg?Unter syrischen Flüchtlingen in der Türkei geht die Angst um. Sieklagen, dass die Stimmung in der Türkei seit einigen Monaten kippeund sie selbst nicht mehr erwünscht seien. Viele verstecken sich,trauen sich nicht mehr auf die Straße. Immer wieder gibt es Berichteüber Razzien, in denen Flüchtlinge willkürlich aufgegriffen und gegenihren Willen in das Nachbarland abgeschoben werden.Menschenrechtsorganisationen behaupten, dass manche Flüchtlinge sogarin das syrische Kriegsgebiet Idlib gebracht werden. Der türkischeInnenminister widersprach diesem ungeheuerlichen Vorwurf. Aberexklusive Recherchen des ARD-Studios in Istanbul zeigen: Es gibt ganzoffensichtlich solche Fälle. So traf ein ARD-Team in Idlib einenjungen Mann, der behauptet, kürzlich von türkischenSicherheitskräften dorthin transportiert worden zu sein. Und: Er seidirekt einer dschihadistischen Miliz übergeben worden.Eine Spurensuche von Katharina Willinger, ARD IstanbulLesotho: Aufstand der HirtenKhotsang Moshoeshoes Schafe und Angora-Ziegen grasen auf mehr als2500 Meter Höhe im bergigen Königreich Lesotho im Süden Afrikas.Seine Tiere produzieren Mohair, hochwertige Wolle, aus der teureSchals und Decken gefertigt werden können. Doch die Geschäfte laufenseit einiger Zeit schlecht, seit die eigene Regierung einenexklusiven Deal mit einem chinesischen Händler gemacht hat. Seitdemdarf nur noch dieser mit der Wolle handeln. Viele Hirten klagenseitdem über kräftige Einbußen und ausbleibende Zahlungen, dasMohair-Monopol löste einen Sturm der Entrüstung aus. Tausende Hirtenhaben sich nun zusammengetan und kämpfen gegen die eigene Regierung,der sie Korruption vorwerfen. Und sie protestieren lautstark gegeneine zunehmende Dominanz chinesischer Investoren im Land. KhotsangMoshoeshoe ist der Anführer der rebellischen Hirten und sagt: DerKampf wird so lange geführt, "bis wir gewinnen."Eine Reportage von Heiner Hoffmann, ARD JohannesburgMalaysia: Palmölbauern gegen die EUDie Europäische Union will Palmöl ab 2030 nicht mehr alsBiokraftstoff zulassen. Wirtschaftlich sei dies für das Land Malaysiaeine Katastrophe, sagen die dortigen Palmöl-Produzenten und werfender EU ökologische Heuchelei vor. In Malaysia sei früher tatsächlichviel Regenwald für die Palmölgewinnung abgeholzt worden. Aber das seischon längst gestoppt. Mittlerweile werde nicht mehr gerodet, dieProduktion sei inzwischen nachhaltig. Soziale Mindeststandards - wiedas Verbot von Kinderarbeit oder ein Mindestlohn für Arbeiter - seienlängst umgesetzt. Überdies würde der Umstieg von Palmöl auf Soja oderRaps viel mehr Land verbrauchen.Eine Reportage von Angelika Henkel, ARD SingapurBiarritz - G7 Treffen: Das Gipfel-Team Boris und DonaldFindet sich auf der Weltbühne jetzt ein neues "Dreamteam" derPopulisten: Boris Johnson und Donald Trump?Sabine Rau, ARD-Paris, mit Beobachtungen vom G-7-Gipfel imfranzösischen BiarritzChile: Colonia Dignidad - Ein Albtraum, der nicht endet"Kolonie der Würde" - so nannte sich einst eine Sekte vonAuslandsdeutschen in Chile. Sie erlangte traurige Berühmtheit fürihre Verbrechen auf dem Sektengelände: systematischer sexuellerMissbrauch von Kindern und Jugendlichen, Ausbeutung der eigenenMitglieder, Folter und Mord von chilenischen Oppositionellen imDienste der Pinochet-Diktatur. Auch 15 Jahre nach Auflösung derSekte, nach der Verurteilung des Anführers Paul Schäfer und dessenTod, kämpfen Opfer um angemessene Entschädigung, um Bezahlung von 40Jahren Zwangsarbeit, um Anerkennung von Schuld auch des deutschenStaates. Und sie beklagen, dass auf dem ehemaligen Sektengeländeimmer noch keine Gedenkstätte errichtet worden sei. Im Gegenteil: Inder "Villa Baviera" - wie die ehemalige Colonia Dignidad heute heißt- regiere, abgesichert durch eine klandestine Finanzstruktur, im Kernimmer noch die alte Elite oder deren Erben.Eine Reportage von Matthias Ebert, ARD Rio de JaneiroZum gleichen Thema auch der Audiopodcast: "Weltspiegel Thema"Redaktion: Stefan RockerPressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell