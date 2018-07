Das Erste: Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten Am Sonntag, 22. Juli 2018, 19:20 Uhr vom SWR im Ersten

München (ots) - Moderation: Ute BruckerSchwerpunkt:Rund zehn Prozent der weltweiten Wirtschaftsleistung werdenmittlerweile im Tourismus erbracht. 292 Millionen Arbeitsplätzehängen daran, dass Menschen verreisen. Ein Wirtschaftsfaktor, derneben Positivem natürlich auch Schattenseiten mit sich bringt.Überfüllung, Mallorca ist dafür ein Beispiel, Kostenexplosion auf demMietmarkt und Umweltschäden, auch das ist Tourismus.Geplante Themen:- Mallorca/SpanienÜbervolle Urlaubsinsel: Wenn die Einheimischen sich ihr Zuhause nichtmehr leisten können. Nichts scheint so schwierig, wie den Ausgleichzu schaffen: Auf der einen Seite Touristen anzuziehen und auf deranderen die Lebensqualität der Menschen zu erhalten, die in Palmawohnen. Durch die Touristen steigen die Preise, Wohnungen werdenimmer teurer. Verzweifelt sucht die Insel-Regierung einen Ausgleich,AirB'n'B soll aus Palma verschwinden. Doch kann das gelingen? (UteBrucker)Massentourismus oder Individualreisen: Was ist besser für die Welt,wie reisen wir in Zukunft? Interview mit dem Tourismusexperten MarcMorell, Universität der Balearen.Ursprung der Tapas: Woher kommen sie, ein Schnappschuss (NataliaBachmayer, Studio Madrid)- Ost-KongoHoffnung Berg-Gorillas: Sie haben einen weitgehend intakten Dschungelund seltene Berg-Gorillas, aber niemand der fürs Trekking bezahlenmöchte. Dabei wäre das die Chance, sich endlich aus der bitterenArmut zu befreien. Bis dahin arbeiten Umweltorganisationen daran,dass die Einheimischen den geschützten Regenwald nicht fällen und soden Lebensraum der Berg-Gorillas für immer zerstören. (SabineBohland, Studio Nairobi)- JordanienVergebliches Warten auf Gäste: Wenn Kriege, Anschläge und Angst einerganzen Industrie den Garaus machen. Die Nähe des Syrienkrieges, dieUnsicherheit und die Flüchtlinge. Touristen reagieren sehrempfindlich auf jede Störung und Jordanien bekommt das derzeitbesonders heftig zu spüren. Während in der Türkei, in Ägypten und inTunesien nach jahrelanger Flaute die Touristen langsam wieder kommen,bleiben sie in Jordanien weg. (Alexander Stenzel, Studio Kairo)- IndonesienVermülltes Urlaubsparadies: Massentourismus und die Umweltfolgen.Noch vor 50 Jahren waren die Gili-Inseln unbewohnt. Jetzt sind siedie Partyinseln in Indonesien. Berühmt für Traumstände und cooleBars, drohen sie jetzt im Müll zu ersticken. Die Barbesitzer fühlensich verantwortlich - einige zumindest. Einmal die Woche räumen sieauf. (Sandra Ratzow, Studio Singapur)- DominicaHelfen im Urlaub: Über ein Jahr ist es her, dass der Hurrikane"Maria" die Karibik-Insel verwüstete. Jetzt werden Gäste gesucht, diebeim Aufbau mit anpacken. Denn aus eigener Kraft schafft es derInselstaat nicht. Urlaub einmal anders, schuften statt chillen.(Xenia Böttcher, Studio Mexiko)Redaktion: Ulli NeuhoffPressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell