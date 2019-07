München (ots) -Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Kanada: Geo-EngineeringMit Ingenieurskunst gegen Klimawandel. Es klingt geradezufantastisch. Eine technische Lösung, die das CO2 aus der Luft filtertund so den Klimawandel stoppt. In Kanada arbeiten sie an solch einerLösung. Ein Forscherteam macht aus Kohlendioxid Treibstoff. DasVerfahren ist noch nicht serienreif und braucht noch einiges anEntwicklungsarbeit, aber es könnte ein Baustein im großen Puzzle derKlimarettung sein. Direct Air Capturing heißt die Technik. ChristianeMeier, ARD-Studio New YorkJapan: HikikomoriEine Million erwachsene Männer und Frauen - so schätzt man - habensich in Japan in ihren Kinderzimmern eingeschlossen, gehen nicht mehrunter Menschen. Ein Leben auf wenigen Quadratmetern. Teils aus Scham,weil sie z. B. keinen Job haben, teils aus Angst vor Menschenmassen.Ein Phänomen, das nirgendwo so ausgeprägt ist. Deshalb gibt es inJapan dafür ein eigenes Wort: Hikikomori, übersetzt heißt das: Die,die sich einschließen. Eine ehemalige Krankenschwester versucht mitihrer Organisation, ihnen einen Weg zurück in die Gesellschaft zubahnen. Philipp Abresch, ARD-Studio TokioHikikomori und die Einsamkeit in modernen Gesellschaften, dazu gibtes auch den Podcast "Weltspiegel Thema": Allein in der Masse - wasbedeutet Einsamkeit?Abchasien: Abtrünnig, von Russland abhängigZu Georgien wollen die 250000 Abchasier nicht gehören. IhreUnabhängigkeit aber erkennt außer Russland und ein paar wenigenStaaten niemand an. Wirtschaftlich am Boden, denn Obstanbau und derTourismus an den Schwarzmeer-Stränden bringen nur wenig ein.Abchasien hängt am Tropf Russlands, wirtschaftlich wie militärisch.Wunderschöne Landschaften und bröckelnde Sowjet-Bauten. EineReportage aus einer fast unbekannten Region. Demian von Osten,ARD-Studio MoskauThailand: Klaviermusik für ElefantenSo oft er kann lässt Paul Barton sein Klavier von sechs kräftigenMännern in den Dschungel schleppen. Viele halten den Engländer fürexzentrisch. Er ist es wohl auch, aber eben nicht nur. Paul Bartonist Musiktherapeut. Er spielt für ehemalige Arbeitselefanten.Geschundene Tiere. Und sie reagieren auf die Musik, entspannen sich.Angelika Henkel, ARD-Studio SingapurTunesien: Totengräber von TunisViel weiß Chamesddine Marzoug nicht über die Menschen, die erbegraben hat. Hier liegt ein kleiner Junge. Etwa fünf Jahre alt, dashat ihm der Pathologe gesagt. Das Kind wurde im Wasser neben einerFrau gefunden. Chamesddine hat beide Kopf an Kopf beerdigt."Vielleicht war sie ja seine Mutter", sagt er. "Dann gehören sie dochzusammen." Niemand hat ihm diese Aufgabe gegeben, er hat sie sichselbst gesucht. Er wollte den toten Flüchtlingen, die am Strandangespült werden, ihre Würde zurückgeben. Mehr kann ich nicht machen,sagt er, aber das will er wenigstens für sie tun. Natalia Bachmayer,ARD-Studio MadridRedaktion: Ulli NeuhoffPressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell