Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 1. Juli 2018, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:USA: Jagd auf einen Augenzeugen / Als ein Neonazi vor einem Jahrin Charlottesville mit seinem Auto in die Menge raste, filmte BrennanGilmore diesen Terrorakt. Seitdem hassen ihn die Rechten in Amerika.Brennan Gilmore wurde zur Zielscheibe. Täglich erhält er Drohungen:"Wir legen deine Familie um. Wir versenken deine Familie im Fluss.Wir vergiften deinen Hund." Inzwischen steht in Gilmores Garten eineZielscheibe und auf dem Kühlschrank liegt eine Pistole. Er trainiertregelmäßig. Sein Video schickte er damals direkt nach der Gewalttateiner Polizistin, stellte es danach, als alle noch von "Unfall"sprachen, ins Netz und erklärte: "Das war gezielter Terrorismus. Ichbete für die Opfer." Seitdem fürchtet Brennan Gilmore selbst um seinLeben. (Autor: Jan Philipp Burgard / ARD Studio Washington)Taiwan: Die Insel auf dem Pulverfass / Noch halten die USAschützend ihre Hand über die Insel, doch mit Trump sind sie einunberechenbarer Partner geworden. Die Lage Taiwans wird unsicherer.Die linke demokratische Regierung, die seit zwei Jahren auf Distanzzu Peking geht, fühlt sich derzeit von China so bedroht wie nie.Gleichzeitig retten sich immer mehr chinesische Dissidenten nachTaiwan, die, wie die Chinesin Han Jiang, derzeit auf Taiwan geduldetwerden, aber nicht bleiben können. China soll nicht provoziertwerden. Das sieht Freddy Lim, ein ehemaliger Heavy Metal Star, derjetzt für seine Partei, die Peoples Power Party, im Senat sitzt,anders. Der Idealist kämpft für eine echte Unabhängigkeit Taiwans vonChina. (Autorin: Annette Dittert / ARD Studio Tokio)Saudi Arabien: Die große Lust aufs Kino / Spielfilme wurden inSaudi-Arabien zwar produziert, aber bislang im Land selbst nichtöffentlich vorgeführt. Kameras aufbauen, Licht setzen, Setdesigns.Das Kino, das behaupteten die strengen Sittenwächter jahrzehntelang,sei des Teufels. Doch in diesem Jahr wurden bereits drei Kinoseröffnet, und endlich dürfen auch Frauen das Handwerk erlernen undstudieren. Die 20-jährige Joanna will unbedingt später Spielfilmedrehen und hat schon jetzt, nebenher, einen ersten Job alsAnimationsdesignerin. Ihr Vater war anfangs dagegen, doch gemeinsammit ihrer Mutter konnte sie ihn umstimmen. Es gebe ein großesBedürfnis nach Kommunikation, sagen die jungen Frauen, angeordnet vonoben. Bisher Unmögliches sei plötzlich machbar. (Autorin: Ute Brucker/ARD Studio Kairo)Georgien - Die tägliche Mutprobe / Sie gleitet inschwindelerregender Höhe knarzend über steile Abhänge, tiefeSchluchten und die Dächer des Ortes: die alte Seilbahn in Chiatura.Die Kabinen, teils noch aus den 1950er Jahren, gondeln imMinutentakt. Ohne sie wäre die Stadt nicht lebensfähig. Die Wege vonden Bergdörfern runter ins Tal zur Arbeit, zur Schule oder zum Arztführen nur über die alte Bahn. Ein wenig Mut braucht man schon. Dafürist der Transport kostenlos. Betrieben wird die Seilbahn von derBergbau-Gesellschaft, dem einzigen Arbeitgeber der kleinen Stadt. DieKumpel sollen so pünktlich zu den zahlreichen Manganerz-Schächtengebracht werden. Dank regelmäßiger Wartung und neuer Haltetrosse,betont die Bergbaufirma, habe es noch nie einen Unfall gegeben.(Autor: Udo Lielischkies / ARD Studio Moskau)Kuba: Rebellion auf dem Skateboard / Sie haben keinen Zugang zuvernünftigem Material. Es gibt keine Geschäfte oder sonst irgendeineOrganisation, die das Skateboarden unterstützt. Doch die Skater aufKuba geben nicht auf, trainieren, wo immer sie dürfen, und bastelnselbst. Von Missgeschicken lassen sie sich nicht abhalten: "EinenMonat Arbeit habe ich reingesteckt, und dann ist das Brett nach zweiTagen zerbrochen, weil das Holz nicht gut ist", sagt einer. Auf Kubagibt es einen staatlichen Verband, der den gesamten Sportkontrolliert. Skateboarden gehört nicht dazu. Es sei kein Sport,sondern ein rebellischer Akt. So sehe das die Regierung, erklären unsdie Sportler. Und doch träumen sie davon, 2020, wenn Skateboardenolympische Disziplin ist, dabei zu sein. (Autor: JensSchillmöller/Sven Strowick)Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert Roth