Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 19. November 2017, 19:20 Uhr vom SWR im Ersten

München (ots) - Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Afghanistan: Sunniten gegen Schiiten / Der Stellvertreterkrieg inSyrien reicht inzwischen bis nach Afghanistan. Dort, in der ProvinzBamiyan, wird ein ganzes Dorf bedroht von Terroristen des IS. DerGrund: Der Sohn einer schiitischen Familie hat in Syrien gegen densogenannten "Islamischen Staat" gekämpft. Eigentlich wollte Hamid nurweg von Hunger, Armut und Unsicherheit. Er ging illegal in den Iran,wurde aufgegriffen und vor die Wahl gestellt: Gefängnis oder Kampf inSyrien. So wie ihm ging es vielen: Die iranischen Revolutionstruppenhaben eine eigene afghanische Brigade aufgestellt, die die syrischeRegierung im Kampf gegen den IS unterstützt. Zurück in der Heimatholt die jungen Männer dieser Kampf wieder ein: Die sunnitischeTerrororganisation IS mag in Syrien Boden verloren haben, inAfghanistan wird sie immer schlagkräftiger. Mit Anschlägen gegenSchiiten heizt sie die Stimmung an und könnte so das terrorgeplagteLand in Chaos und Bürgerkrieg stürzen. Eine Reportage von PeterGerhardt (ARD-Studio Delhi)Namibia: Deutsche Schuld gegenüber Hereros / Christa KaunduusGroßvater war noch ein Kind, als die Deutschen sein Land angriffen.Die Mutter verhungerte auf der Flucht, er wurde gefasst und kam insKonzentrationslager. Später ging er als Arbeiter auf die enteigneteFarm seiner Familie zurück. "Er hütete die Kühe, die sie unsweggenommen hatten", sagt Christa Kaunduu heute. Mehr als hundertJahre ist es her, dass deutsche Soldaten im heutigen Namibia Hereround Nama vertrieben und ermordet haben - inzwischen spricht auch dieBundesregierung von einem Völkermord. Eine offizielle Entschuldigungaber gab es bis heute nicht; über eventuelle Reparationen wird seit2015 verhandelt. Einige Herero haben vor der UN gegen Deutschlandgeklagt. Thomas Denzel (ARD-Studio Johannesburg) hat Christa Kaunduuzur ehemaligen Farm ihrer Familie begleitet. Der deutschstämmigeBesitzer dort ist nicht der Ansicht, dass seine Vorfahren irgendetwasfalsch gemacht haben.Montenegro: Töchter unerwünscht / 'Nur wer einen Sohn hat, ist einechter Mann' - das glauben immer noch einige in Montenegro. Der Sohnist Erbe und Stammhalter, Mädchen eher unerwünscht. DasGeschlechterverhältnis in dem Balkanstaat an der Adria istalarmierend: auf 100 Mädchen kommen rund 110 Jungen - statt 103, wieim europäischen Durchschnitt. Trotz Aufklärungskampagnen werden -insbesondere auf dem Land - Mädchen gezielt abgetrieben. Dabei warder Test zur Geschlechterbestimmung lange riskant: Viele Söhne habenüberlebt, weil sie männlich sind, wurden durch den invasiven Test zurBestimmung des Geschlechts jedoch geschädigt. Inzwischen gibt eseinen risikolosen Bluttest, immer mehr Eltern lassen frühzeitig dasGeschlecht bestimmen; die Zahl der Abtreibungen steigt. Till Rüger(ARD-Studio Wien) hat eine Journalistin begleitet, die sich einsetztgegen die Traditionen der Mädchenabtreibungen.USA: Die Kinder der Süchtigen / Die USA haben ein massivesDrogenproblem: Jeden Tag sterben dort mehr als 150 Menschen durchMissbrauch von rezeptpflichtigen Schmerzmitteln oder Heroin. DerPräsident hat den Gesundheitsnotstand ausgerufen. Betroffen sind auchrund drei Millionen Kinder, deren Eltern durch Drogen gestorben sindoder sich wegen ihrer Sucht nicht mehr um die Kinder kümmern können.Bevor die Behörden eingreifen, vergehen Monate oder sogar Jahre, indenen sich vorzeitig erwachsen gewordene Kinder um ihre Eltern undGeschwister kümmern. Manche Süchtige wachen auf, wenn ihnen dieKinder weggenommen werden. Sie setzen alles daran, einen Entzug zuschaffen, damit sie ihre Kinder wiederbekommen. Claudia Buckenmaier(ARD-Studio Washington) berichtet.Hongkong: Der letzte Dschunkenbauer / "Ich erschaffe, was anderenicht können, deswegen nennen sie mich Ah Sin: den großen Zauberer".Der 85-Jährige aus Hongkong , der so selbstbewusst über sich spricht,ist Dschunkenbauer. Einer der letzten, die diesen Beruf noch ausüben.Einst war Hongkong berühmt für die vielen Holzboote, die mitmächtigen Drachensegeln vor der Altstadt kreuzten. Heutzutage sindfast alle Boote aus Fiberglas, die Kunst des Dschunkenbauens ist fastvergessen. Ah Sin hat in seiner traditionellen Werkstatt seinen Sohnangelernt und kontrolliert - auch in seinem Alter - weiter dieProduktion. Einige Holzboote wurden in den letzten Jahren nochgebaut. Sie fahren vor allem für nostalgische Touristen. EineReportage von Sascha Storfner, (ARD-Studio Peking)Redaktion: Stefan RockerPressekontakt:Rückfragen an: SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell