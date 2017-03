Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 19. März 2017, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Tunesien: Europas Grenzschützer / Die mehr als 300 km lange GrenzeTunesiens mit Libyen ist die verwundbare Flanke des Landes. VonLibyen aus kommt bislang ungehindert Schmuggelware durch die Wüstenach Tunesien und Terroristen nehmen diesen Weg. Ein Sandwall und eintiefer Wassergraben sollen das verhindern. Gleichzeitig soll dieseGrenze mit deutscher und amerikanischer Überwachungstechnologieausgestattet werden. Als erstes ausländisches Team darf die ARD dortdrehen. (Autor: Stefan Schaaf / ARD Studio Madrid)Jemen: Ein zerstörtes Land / 7700 Tote, darunter mehr als 1500Kinder, und mehr als 42.000 Verletzte. Seit September 2014 bekämpfensich die Truppen des sunnitischen Präsidenten und die vom Iranunterstützen schiitischen Huthi-Rebellen und andere Milizen. Seitdemein von Saudi-Arabien geführtes Militärbündnis die Präsidententruppenunterstützt, hat sich der Konflikt weiter verschärft. Luftangriffezerstören auch zivile Ziele: Straßen, Brücken, Fabriken,Strom-Kraftwerke - ein klarer Verstoß gegen das humanitäreVölkerrecht. Vor allem aber leiden die Menschen Hunger und habenkeine Medizin. (Autor: Alexander Stenzel / ARD Studio Kairo)USA: Der Klimajunge / "Die Erde ist unsere Mutter, wir werdennicht noch eine haben", singen die jungen Demonstranten. IhrAnführer, Xiuhtezcatl Martine,z ist erst 16 Jahre alt, aber schonjetzt ein Star der amerikanischen Umweltbewegung. Die erfährt geradegroßen Zulauf, seit Präsident Trump im Amt ist. Die vorwiegend jungenLeute kämpfen dabei nicht nur mit Worten, sondern auch vor Gerichtmit Paragrafen. Xiuhtezcatl, der Junge mit den aztekischen Wurzeln,hat die US-Regierung verklagt, weil sie gegen sein verfassungsmäßigesRecht auf Leben und Freiheit verstoße. (Autor: Jan-Philipp Burgard /ARD Studio Washington)Russland: Schattenwirtschaft der Garaschniki / Es gibt zweiBesonderheiten in Uljanowsk: Lenin ist hier geboren, und es gibtbesonders viele Garagen. Die Autos werden aber draußen geparkt. Inden Garagen schrauben, hämmern und sägen die sogenannten Garaschniki.Schwarzarbeiter, die keinen Rubel Steuern zahlen. Ihr Geschäftsmodellstammt aus der ehemaligen Sowjetunion, und je länger dieWirtschaftskrise in Russland anhält, desto mehr boomt dieSchattenwirtschaft. 40 Prozent der russischen Bevölkerung arbeiteninzwischen schwarz. (Autor: Birgit Virnich / ARD Studio Moskau)Japan: Low-Techland / Der Kontrast modernster Technologien undtraditioneller Gewohnheiten ist im schnell vergreisenden Japanriesig. Vieles, das in der Welt durch zunehmende globale Konkurrenzschon weggefegt wurde, wird auf der "Insel Japan" lange bewahrt. ImBüro kommt man gern auch mal ohne Tageslicht aus, die Arbeit istpapierlastig, die Bürokratie ineffizient. Der alte Taschenrechnerdarf nicht fehlen. Japanische Angestellte leben in ihrer Firma,persönliche Kontakte und häufige Meetings sind daher wichtiger alsneueste Computernetzwerke oder eine "Cloud". (Autor: Uwe Schwering /ARD Studio Tokio)Uganda: Schach ist ihr Leben / "Ich habe mich anfangs gar nichtfür das Schachspielen interessiert", erzählt Phiona, "aber es gabdort ein bisschen was zu essen. Deshalb bin ich geblieben." ZumGlück, denn schon bald spielt die neunjährige Phiona, die nicht mallesen und schreiben kann, besser als alle anderen Kinder im Slum. Siegewinnt die ugandischen Juniormeisterschaften und reist zu denOlympischen Spielen nach Sibirien. "Manchmal hat es sich angefühltwie im Märchen", sagt sie. Und das fand wohl auch Hollywood. DennPhionas Geschichte wurde von Walt Disney verfilmt und kommt am 20.April in die deutschen Kinos. (Autorin: Shafagh Laghai / ARD StudioNairobi)Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert RothPressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell