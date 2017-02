Das Erste: Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten Am Sonntag, 19. Februar 2017, 19:20 Uhr vom BR im Ersten

München (ots) - Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:New York: Protest und Widerstand - wie eine Stadt sich politisiert"Was wir anhaben ist politisch, wir denken politisch, schaut uns an -wir sind Illegale." Eine politische Modenschau in New York. Kleidungmit eindeutig politischen Botschaften, designt von der KünstlerinMaria des los Angeles. Mit elf Jahren haben ihre Eltern sie ausMexiko nach Kalifornien geschmuggelt. Heute lebt sie in New York ohnePapiere, ohne Arbeitserlaubnis. Eine von vielen, die gegen diePolitik des neuen Präsidenten Trump kämpfen wollen. Hunderttausendgingen hier schon auf die Straße und viele von ihnen wissen, dass dasallein nicht reichen wird. Auch die Schüler Max und Eliajah sinddabei, ihre Altersgenossen zu mobilisieren: "Wir Jugendlichen sinddoch die Hauptbetroffenen dieser reaktionären Politik. Wir sind jungund haben mehr Kraft als die Alten, um uns zu wehren." Zwei Beispielevon vielen in New York. Keine Frage - die Stadt politisiert sich.Autor: Markus Schmidt, ARD New YorkGambia: Flucht um jeden Preis - Dörfer ohne MännerEs herrscht Aufbruchstimmung in Gambia: Nach 22 Jahren Diktatur hatdas Land eine neue demokratisch gewählte Regierung. Auch im DorfKafuta ist die Freude darüber groß. Zum Feiern haben sich jedoch nurFrauen und Kinder versammelt, denn in Kafuta gibt es kaum nochMänner: Die sind fast alle weg - in Europa oder auf dem Weg dahin.Einer der Wenigen, die noch im Dorf geblieben sind, ist der20-jährige Amadou. Doch auch er macht sich bereit für die lange undgefährliche Reise. Denn auch von der neuen Regierung erwartet er soschnell keine Jobwunder. Schon hat der "Marabou", halb Imam - halbZauberer, Amadou gegen teures Geld Koranverse und Kräuterwasser alsSchutz mit auf den Weg gegeben und ihm geraten, am 18. Februaraufzubrechen. Dann wird er einer von über 100.000 Gambiern sein, dieihr Land bereits verlassen haben. Deren Auslandsüberweisungen machenein Fünftel der Wirtschaftskraft Gambias aus.Autorin: Shafagh Laghai, ARD NairobiGriechenland: Eigeninitiative statt Lagerkoller - wie Flüchtlinge ihrCamp selbst organisierenElf Millionen Einwohner und 62.000 Flüchtlinge: Eigentlich sollteGriechenland mit der Unterstützung internationalerHilfsorganisationen diesen Menschen Schutz, Unterkunft und Versorgungbieten können. In den staatlichen Flüchtlingslagern, besonders aufden Inseln, ist die Lage im kalten Winter allerdings katastrophal.Besser haben es Nesar Radin und seine beiden Söhne aus Afghanistangetroffen: Eine knappe Stunde außerhalb von Athen sind sie im CampOinofyta der US-amerikanischen Hilfsorganisation "Do your part"untergekommen. Dort, zusammen mit 600 anderen Flüchtlingen, leben siedas Motto des Camps: "Trage deinen Teil dazu bei." Sie organisierenihre Unterkünfte selbst, bauen Möbel und unterrichten ihre Kinder ineiner eigenen Schule. Und den Menschen im Lager - Leiterin LisaCampell nennt sie nicht Flüchtlinge, weil sie Menschen wie sie sind -tun die Arbeit und das Gefühl, für sich selbst sorgen zu können, gut.Autorin: Ellen Trapp, ARD AthenSüdafrika: Wenn der Pastor mit Insektenspray "heilt""Es schmeckt wie Saft", sagt Chimane Bereng lächelnd. Eben hat ereinen kräftigen Schluck Domestos genommen. "Domestos macht michstark, ich fühle Gottes Kraft!" Dann muss er sich übergeben. "Gutso!", ruft Pastor Sipho Mphakathi. "Lass die bösen Geister raus!"Mphakathi ist einer von Dutzenden neuer Prediger in Südafrika, dieihren Anhängern Reinigungsmittel, Benzin oder Insektensprayverabreichen - alles im Namen Gottes. "Die Menschen sehnen sich nachintensiven religiösen Erfahrungen", erklärt der Psychologe LeonardCarr den neuen Trend. "Deshalb sind sie für solche Rituale zubegeistern." Vor allem aber sei Religion ein gutes Geschäft, weißSolomon Ashoms: "So wetteifern die Kirchen um Aufmerksamkeit,Anhänger und damit letztendlich um Geld", sagt er. Ashoms ist einerder schärfsten Kritiker der neuen Propheten und hat selbst erlebt,wie hart der Markt der Religionen umkämpft ist: Wegen Morddrohungenhat er mittlerweile Südafrika verlassen.Autor: Thomas Denzel, ARD JohannesburgChina/Nordkorea: Familienschicksal am GrenzflussKim Zhukil bleibt nichts als der Blick hinüber über den Yalu-Flussauf seine alte Heimat, Nordkorea. Dort drüben lebt auch seineSchwester. Hier in Dandong, auf der chinesischen Seite desGrenzflusses, gibt es eine große Gemeinde von ausgewanderten undgeflüchteten Nordkoreanern. Der nordkoreanische Staat betreibt imchinesischen Dandong sogar mehrere Restaurants als kulinarischeVorposten des Reichs Kim Jong Uns. Die Grenzstadt gilt alsNabelschnur Nordkoreas zu China. Und vor einigen Jahren gab es großeHoffnungen auf einen regulären kleinen Grenzverkehr und großegemeinsame Wirtschaftsprojekte im Grenzgebiet, die sich allerdingsnicht erfüllten. Die nordkoreanische Gemeinde in Dandong feiert indiesen Tagen das Frühlingsfest - ein Moment, an dem die Familienzusammenkommen und mehr denn je auch an ihre Verwandten auf deranderen Seite des Flusses denken.Autorin: Sascha Storfner, ARD Peking