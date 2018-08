München (ots) - Moderation: Ute BruckerGeplante Themen:Diebstahl, Drogen, Mädchen: Die Babygangs von Neapel / "Früher wardas ein Spiel, jetzt ist es unsere Arbeit", sagt ein minderjährigerJunge unserer Reporterin und meint seinen kriminellen Alltag mittenin Neapel. Viele Heranwachsende schließen sich Jugendgangs an,verdienen sich ihr Geld mit Drogengeschäften, kämpfen um Reviere undwachsen langsam in mafiöse Strukturen hinein. So als sei das völlignormal. "Es ist für die Familie keine Schande, wenn ein Sohn imGefängnis ist", sagt eine Mutter. Er sei ja nicht der Einzige, injeder Familie gäbe es Jugendliche, die im Knast sitzen. Im Gefängnisradikalisieren sich die meisten noch einmal, sie sind regelrechte"Schulen der Kriminalität". Eine Reportage von Ellen Trapp(ARD-Studio Rom)Ausverkauf der Esel: Wie China Afrika plündert / Esel sind Reit-und Lasttiere, sogar Familienmitglieder. Aus vielen Dörfern undStädten Afrikas sind sie kaum wegzudenken. Und doch werden sielangsam knapp. In Kenia etwa kann man sehen, wie große Eselsherdendurch die Landschaft getrieben werden. Ihr Ziel: das Schlachthaus.Dabei essen Kenianer überhaupt kein Eselsfleisch. Es geht vor allemum die Häute. Sie sind ein begehrtes Produkt in China. Ob alsNaturmedizin mit angeblichen Wunderheilkräften oder alsKosmetikmittelchen. Die Nachfrage nach Produkten aus Eselshautexplodiert in China. Gekauft wird vor allem in Afrika. Die Folge:Manche afrikanische Länder sind beinahe völlig eselsfrei. Seiteiniger Zeit versuchen manche Regierungen nun, mit einem Exportverbotdie Population zu schützen. Eine Reportage von unserenKorrespondenten Sabine Bohland (ARD-Studio Nairobi) und Mario Schmid(ARD-Studio Peking)Ägypten: Kairo baut sich neu / Wer aus dem Moloch Kairo RichtungOsten, Richtung Wüste fährt, sieht nach etwa 50 Kilometern dieSilhouette einer neuen Moschee. Ein gigantisches Bauwerk am Eingangzur neuen Hauptstadt. Kairo erfindet sich gerade neu. 40 MilliardenEuro werden investiert, um nach dem Vorbild der Hightech-Städte imGolf eine Retortenstadt zu bauen. In einigen Jahren sollen dieägyptische Regierung, die Botschaften, die Behörden und ein Teil derStadt-Bevölkerung umziehen und so das völlig zugebaute und in Verkehrund Müll erstickende alte Kairo vergessen machen. ARD-KorrespondentDaniel Hechler (ARD-Studio Kairo) hat sich neu und alt angeschaut undfragt nach: Entsteht da mehr als ein Prestigeprojekt und was hat dieMehrheit der Menschen im Land davon?Schnappschuss aus Brasilien: Was macht eine 14-jährigeWunderheilerin aus Rio so besonders? / Matthias Ebert (ARD-StudioRio)Redaktion: Stefan RockerPressekontakt:SWR-Pressestelle,E-Mail: pressestelle@swr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell