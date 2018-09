Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 16. September 2018, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Niederlande - Hungersnot im Paradies / Wildpferde, Rothirsche undHeckrinder verhungern Jahr für Jahr. Im letzten Winter waren es 3200Tiere. Im niederländischen Naturschutzgebiet Oostvaardersplassenwerden seit mehr als 20 Jahren Pflanzen und Tiere sich selbstüberlassen, mit verheerenden Folgen. Da sich die Herden stetigvermehren, finden sie nicht mehr genug Nahrung. Tierschützer kämpfendeshalb für eine Umsiedlung der Tiere, suchen Asyl für die Herden inEuropa. Die Forstverwaltung dagegen kann die Aufregung nichtverstehen: Ein Naturschutzgebiet bestimme die ökologischeBelastbarkeit selbst, wer am klügsten mit dem Futter umgehe,überlebe. (Autor: Markus Preiß/ARD Studio Brüssel)Jemen - Die größte humanitäre Katastrophe / Die Friedensgesprächein Genf sind erneut gescheitert. Leid und Elend im Jemen werden nichtgestoppt. Die Leidtragenden dieses gnadenlosen Krieges sindZivilisten, vor allem Kinder. In den städtischen Kliniken gibt eslängst nicht mehr genug Betten für alle, Medikamente fehlen. DerAugust 2018 soll der tödlichste Monat seit Ausbruch des Konfliktsgewesen sein. 981 Menschen sind ums Leben gekommen, ein Drittel warenKinder. Aktuell konnte ein ARD-Team im Norden des Jemen, in derbergigen Provinz Sadah drehen. Eine Spur der Verwüstung durchziehtdort Dörfer und Städte. Es ist das Kernland der Huthi-Rebellen. Inder Provinzhauptstadt sollen noch immer einige ihrer Anführer leben.Bis zu 80 Luftangriffe täglich haben ganze Viertel verwüstet. Dasaber habe die Moral der Kämpfer nur gestärkt, erklärt derArmeesprecher trotzig. (Autor: Daniel Hechler/ARD Studio Kairo)Mexiko - Der unheimliche Jahrestag / Heute vor einem Jahr: Geradenoch gab es große Evakuierungsübungen in allen öffentlichen Gebäuden,wie jedes Jahr am 19. September, dem Jahrestag des Jahrhundertbebensvon 1989, als Tausende ihr Leben verloren. Am selben Tag, 32 Jahrespäter, bebte die Erde wieder. 369 Menschen sterben, viele verlierenihr Zuhause. Doch aus Panik und Fassungslosigkeit wird schnell Hilfe.Kaum lässt das Beben nach, Rauchschwaden hängen noch über derSkyline, laufen Menschen zusammen, um Steine zu räumen und Leben zuretten. Was bleibt: eine große Wunde und eine neue Gemeinschaft. EinJahr später hat sich das Leben von Opfern und Rettern bis heutenachhaltig verändert. (Autorin: Xenia Böttcher/ARD Studio Mexiko)Frankreich - Frischer Wind im alten Roubaix / Marie und ihr FreundJaques schauen sich alles sehr genau an. Das junge Paar sucht einHaus, ausgerechnet in der alten Industriestadt Roubaix, rund 250Kilometer von Paris entfernt. Es ist still hier auf den Straßen, dieArbeitslosigkeit mit 30 Prozent hoch, Reichtum und Pracht sindVergangenheit. Gerade deshalb haben junge Paare hier eine Chance. Dasneue Haus mit Garten soll nur einen Euro kosten. Roubaix leitet denWandel ein. Erste neue Arbeitsplätze in der Textilbranche sindgeschaffen, auf der Abschluss-Schau der Hochschule für Mode sindInteressenten aus Paris, Moskau und New York angereist. DieArbeiterstadt schlüpft in ein neues Outfit. In Roubaix hat dieZukunft begonnen. (Autorin: Sabine Rau/ARD Studio Paris)Peru - Dank an die Spender / Sie hat die "Weltspiegel"-Zuschauertief berührt: La Vieja, wie sie genannt werden will, mit 93 Jahrenwohl die älteste Fußballtrainerin der Welt. Im Juni hatte der"Weltspiegel" über la Vieja in Peru berichtet. Die rüstige Sportlerinsagte damals, sie selbst brauche nichts, aber es schmerzte sie, dassihre Jungs keine Trikots hätten. Dank der immensenSpendenbereitschaft der Zuschauer und auch des Vereins BorussiaDortmund hat sich das geändert. ARD-Korrespondent Matthias Ebertkonnte jetzt viele Pakete mit Trikots, Schuhen, Bällen,Torwarthandschuhen usw. der fitten Peruanerin überreichen. Die konnteihr Glück kaum fassen und war erstmal sprachlos. (Autor: MatthiasEbert/ARD Studio Rio de Janeiro)Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert RothPressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell