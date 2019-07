München (ots) -Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Tunesien: Die Touristen kehren zurückWeite Strände und günstige Preise, Tunesien zieht in diesem Jahrbesonders Pauschaltouristen an. Neun Millionen Urlauber werdenerwartet, die Reisebranche ist hochzufrieden. Sicherheitskräftezeigen starke Präsenz, Tunesien ist sicher, das soll die Botschaftsein. Straßensperren und Ausweiskontrollen gehören zum Urlaubsalltagdazu. Vor vier Jahren wurden am Strand von Sousse 38 Urlauber Opfereines Terroranschlags. Mit Réne Trabelsi hat das nordafrikanischeLand einen ungewöhnlichen Tourismusminister. Kein Parteibuch, dafürhat er als Reiseunternehmer viel praktische Erfahrung. Trabelsigehört der kleinen jüdischen Gemeinde Tunesiens an. Er ist übrigensder einzige jüdische Minister in einem arabischen Land.Autor: Stefan Schaaf/ARD Studio MadridEngland: Boris Johnson - der Mini-TrumpVom liberalen Clown und Weltbürger zum Kopf der harten Rechten inGroßbritannien. Boris Johnson hat sich mit dem Brexit zum führendenKopf des rechten Flügels seiner Partei gemacht, der ihm nun in dieDowning Street helfen soll. Eine Fraktion, die einen radikalen Bruchmit der EU fordert und ihrem Ziel jetzt sehr nahegekommen zu seinscheint. Boris Johnson verspricht den Briten den No Deal als"risikolosen Spaziergang". Und lügt hier offenbar ganz bewusst, umseine neue Basis zu befrieden. Denn de facto wäre der No Deal dasGegenteil: ein revolutionärer Umbruch mit unabsehbaren Folgen undRisiken für die Insel. Aber genau das ist es, was der harte rechteKern der Tories mit dem Brexit wohl will: Großbritannien zumSpielfeld für amerikanische Großkonzerne umzubauen. Denn hier istviel Geld zu verdienen. Ein Pakt mit dem Teufel sei das, sagenJohnsons Kritiker, die den Rechtsruck der Tory-Partei, Johnsons"rücksichtslosen Machthunger" und Opportunismus und die dadurchentstehende neue Abhängigkeit von einer unberechenbar gewordenen USAmit großer Sorge sehen. Ein Blick hinter die Kulissen derTory-Partei.Autorin: Annette Dittert/ARD Studio LondonUSA: Amerikas MondfahrtDie USA wollen wieder Menschen auf den Mond bringen, 2024 soll essoweit sein. Das hat die US-Regierung jetzt zum 50-jährigen Jubiläumder Apollo-Mondlandung bekanntgegeben. Bei Mondspaziergängen soll esnicht bleiben, die USA streben mit ihren neuen Raumfahrt-Missioneneine permanente Präsenz von Menschen im All an. Bei der NASA laufenbereits die Vorbereitungen. Es gibt aber auch andere Stimmen zu denhochfliegenden Plänen: Besser wäre es, meinen Kritiker, das Geld indie Bildung zu stecken statt auf den Mond zu schießen. Umso wichtigerist die Zusammenarbeit der NASA mit privaten Raumfahrtunternehmen.Denn sie können helfen, Kosten zu senken. So befördern heutigemodernste Raketen auf einen Schlag 60 Satelliten ins All. Und siekehren danach auf die Erde zurück, unversehrt.Autor: Jan Philipp Burgard/ARD Studio WashingtonUsbekistan: Lichtblick - Neue ArbeitsplätzeEs sind vor allem Frauen, die in den kleinen Seidenspinnereienarbeiten. Die seien geschickter, sagt die Vorarbeiterin, bei Männernreiße der Faden ständig und dann habe man Abfall. Die Seidenbrancheboomt. Die Betriebe fahren Sonderschichten. Während der Diktatur ginges den Menschen schlecht, die Fabriken blieben geschlossen, es gabkeine Arbeit. Das werde sich jetzt ändern, verspricht der neuePräsident. Usbekistan ist im Aufbruch, die Menschen schöpfen wiederHoffnung, schmieden Pläne. Aber, mahnen kritische Stimmen,Menschenrechte und Meinungsfreiheit fehlten bei den Reformen.Autorin: Birgit Virnich/ARD Studio MoskauKongo: Die rasenden RollerE-Roller überschwemmen europäische Großstädte. In Goma/Kongo sind sieder absolute Renner: Lastenroller aus Holz, genannt Chukudus. Soziemlich alles wird transportiert, was man sich vorstellen kann.Alexis Claude Giovanni verdient sich mit den Fahrten seinenLebensunterhalt. Sein blau-weißer Tretroller ist sein ganzer Stolz.Einmal im Jahr findet ein Chukudu-Rennen in Goma statt, Alexis warbereits mehrfach der Schnellste in der Formel-1 der Tretroller. EinesTages, so träumt Alexis, kann sein Chukudu ja vielleicht sogarfliegen.Autorin: Sabine Bohland/ARD Studio NairobiPODCAST: Business im AllEntdeckt: Warum muss Tee ziehen?Autorin: Sandra Ratzow/ARD Studio SingapurRedaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert RothPressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell