Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 12. November 2017, 19:30 Uhr vom BR im Ersten

Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:Belgien: Katalonen zu Besuch - Droht der EU ein Aufstand derRegionen? / Die Frage des Umgangs mit dem abgesetztenRegionalpräsidenten Carles Puigdemont spaltet die belgische Politik:Die rechtsgerichtete flämische Regierungspartei N-VA hat demKatalanen früh Asyl angeboten; der belgische Premier Michel von denKonservativen hat seinen Staatsminister deshalb gerügt und muss indieser Woche in einer Parlamentsbefragung Stellung beziehen.Gleichzeitig marschieren 200 katalanische Bürgermeister vor den Sitzder EU, bejubelt von flämischen Separatisten, die sich lieber heuteals morgen vom belgischen Staat verabschieden wollen. Derkatalanische Freiheitsdrang kann ansteckend wirken, wohl nicht nurfür belgische Regionalpolitiker. Die EU fürchtet eine Blockade durchzunehmende Regionalisierung und Kleinstaaterei und steht klar aufSeiten der spanischen Zentralregierung. Carles Puigdemont attackiertdeshalb die EU und wirft ihr jetzt sogar die Unterstützung einesStaatsstreiches in Spanien vor, bejubelt von katalanischenBürgermeistern, die ihren Konflikt mit Madrid bis nach Brüsseltragen. (Autorinnen: Bettina Scharkus / Katrin Matthaei, ARD Brüssel)Spanien: Katalonien in der Blase? / Der Kampf um dieUnabhängigkeit Kataloniens ist auch eine Schlacht der Bilder. DieMedien spielen eine zentrale Rolle in dieser Auseinandersetzung.Viele Anhänger einer Loslösung informieren sich fast nur noch überkatalanische Medien, die die Unabhängigkeit befürworten - sie lebengewissermaßen in einer selbst gewählten Blase. Die Separatisten sindgut vernetzt und bestens in den sozialen Netzwerken unterwegs.Oftmals wird mit Schlagwörtern lässig und fahrlässig umgegangen; wennes um die spanische Regierung geht, wird schnell von Repression undFaschismus gesprochen. Aber auch auf der anderen Seite, bei denMedien in Madrid, wird oft nur ein Teil der Geschichte erzählt.Fernsehsender wie TVE berichten nur wenig über zu hartePolizeieinsätze. Und die Zentralregierung, so scheint es, verstehtnicht wirklich die Macht der Bilder. Was sich schon beim Brexit unddem Wahlkampf von Donald Trump zeigte, findet in Katalonien seineFortsetzung. (Autor: Stefan Schaaf, ARD Madrid)Indien: Verkauft, missbraucht, verstoßen: Minderjährige Mädchenals Sexsklavinnen / Elf Jahre alt sei sie gewesen, als ihre Muttersie an einen 75-jährigen Mann verkauft habe. Muneera Khan ist einesvon geschätzt mehreren hundert Mädchen aus den muslimischenElendsvierteln von Hyderabad, die von ihren Eltern an Männer aus denarabischen Emiraten "verheiratet" wurden. Indien erlaubte dermuslimischen Minderheit bislang, Eheschließungen und Scheidungenselbst zu regeln. Selbst Zweit- und Drittehen sind erlaubt, nurKinderehen sind verboten. Die indische Polizei ließ vor wenigenWochen ein regelrechtes Netzwerk aus kriminellen Ehevermittlern,korrupten muslimischen Geistlichen und Hoteliers auffliegen, dieminderjährige Mädchen mit gefälschten Dokumenten an arabische Männerverheiraten wollten. Was neben der kriminellen Energie selbsthartgesottene Polizisten an diesem Fall erschreckte, war dieSkrupellosigkeit, mit der die Eltern ihre Kinder verscherbelten - fürweniger als tausend Euro. Die Eltern hofften, dass die Männer dieTöchter mitnehmen in die Emirate und die Kinder dort ein besseresLeben haben. Doch vielen arabischen "Ehemännern" geht es nur um Sex:Sie missbrauchen die Mädchen und lassen sich wieder scheiden. (Autor:Peter Gerhardt, ARD Neu Delhi)Kanada: First Nations gegen Fischfarmen / Protest der FirstNations in British Columbia: Seit Ende August halten sie zweiFischfarmen in der Nähe von Alert Bay besetzt. Chief Willie Moonsieht die Existenz seines Stammes gefährdet: "Unser Wildlachs ist sogut wie ausgerottet und schuld sind die Fischfarmen. Wir wollen, dassden Fischfarmen die Lizenz entzogen wird." Nach Ansicht von Biologenund Umweltschützern haben die Betreiber der Fischfarmen Viren, diebei Zuchtlachs in Norwegen festgestellt wurden, in den Pazifik vorder Küste Kanadas eingeschleppt. Die Viren sind für Menschenungefährlich, schwächen aber die Fische nachhaltig. Der neuePremierminister von British Columbia versprach den protestierendenHäuptlingen bei seinem Besuch in Alert Bay, dass er alles tun wolle,um den heimischen Wildlachs zu schützen. Die Fischfarmen sind einwichtiger Wirtschaftsfaktor, setzen in British Columbia 1,5Milliarden Dollar um und beschäftigen rund 3000 Menschen. (Autor:Markus Schmidt, ARD New York)Bolivien: Wohlstand mit Lithium? / Im Salar von Uyuni sitztBolivien auf neun Millionen Tonnen Lithium - das größte bekannteVorkommen auf der Welt. Die Salzebene ist zwölfmal größer als Berlinund hat eine 100 Meter dicke Salzkruste. Darin befindet sich dielithiumhaltige Sole, die Bolivien, das ärmste Land Südamerikas, zuWohlstand verhelfen könnte. Die Welt giert nach Lithium - dasLeichtmetall ist der Grundstoff für Autobatterien und Handyakkus. UndBolivien kämpft darum, seinen Bodenschatz selber zu fördern und auchgleich fertige Produkte herzustellen, um Geld ins Land zu bringen.Doch das bolivianische Lithium weckt Begehrlichkeiten: gleich nebender staatlichen Lithiumförderung hat sich schon ein chinesischesUnternehmen niedergelassen. (Autor: Peter Sonnenberg, ARD Mexico)