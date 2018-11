Das Erste: Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten Am Sonntag, 11. November 2018, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Frankreich: 100 Jahre Ende des Ersten WeltkriegsStaats- und Regierungschefs aus aller Welt wollen sich auf der großenGedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkrieges in Paris die Händereichen. Doch Folgen des großen Krieges sind heute noch zu spüren.Landwirt Cédéderique Servais musste 30 Rinder und Kälbernotschlachten, Mais und Getreide einer ganzen Ernte vernichten, weildie Erde stark kontaminiert ist mit Blei, Arsen, Zink und TNT. SeinHof liegt in Spincourt, ein Dorf, nicht weit entfernt von Verdun.Erst vor drei Jahren hat man begonnen, die Böden zu untersuchen.Munitionsfabriken standen hier, zwischen 30.000 und 40.000 Granatenund chemische Kampfstoffe wurden zwischen 1919 und 1924 entschärftund vernichtet. Die Spuren des Krieges sind auch heute noch präsent.Autorin: Sabine Rau /ARD Studio ParisItalien: Vertreibung aus dem ParadiesSeit genau 20 Jahren versucht Domenico "Mimmo" Lucano, derBürgermeister des kalabresischen Dorfes Riace, den Ort in einen fürFrieden und Integration zu verwandeln. Auch damit der Ort nichtausstirbt, hat er dieses Konzept entwickelt. Weltweit gefeiert,mehrfach ausgezeichnet - Riace hat Schlagzeilen gemacht. Doch seit2017 ist der Bürgermeister ein Dorn im Auge der Regierung - warum?Ja, er hat vielleicht Fehler bei einem Vergabeverfahren gemacht,Lucano habe eine Scheinehe unterstützt - die Vorwürfe sindmannigfaltig, aber er hat sich auch stets der 'Ndrangheta widersetzt.Doch der derzeitige Innenminister Matteo Salvini hat die Situationgenutzt, Lucano zu kriminalisieren und das Projekt Riace endgültig zubeenden. In diesen Tagen werden alle Flüchtlinge in Camps gebracht.Die Flüchtlinge haben Angst und viele Einheimische haben die Sorge,dass aus dem weltberühmten Dorf Riace in Kürze wieder ein totes Dorfwird, für das sich niemand mehr interessiert und das damit ausstirbt.Autorin: Ellen Trapp / ARD Studio RomGhana: Mit Schrott in die ZukunftLkw-Cockpits werden zu Wohnzimmern, aus Booten werden Dächer. Ein Ortder Kreativität, die Elektroschrotthalde in Accra. Man nennt sie auch"Hölle auf Erden": Gefährlich, giftig, gesundheitsschädlich. Illegallanden hier Altgeräte aus Europa - Schrottplatz Afrika. Doch dieMenschen, die dort leben und arbeiten, machen das Beste daraus: Siehandeln, gestalten, reparieren, basteln, erfinden neu. Alle blickensie nach vorn, ohne zu klagen. Genau wie Joseph Kogo: Er produziertKochtöpfe aus Elektromotoren und Aluminiumteilen. Eine Knochenarbeit,die aber seine Familie ganz gut ernährt. Ein kluger Kopf und nichtder einzige, der froh ist über seine Arbeit an diesem "Höllenort".Niemand hier empfindet das Leben als ungerecht.Autorin: Sabine Bohland / ARD Studio NairobiFäröer: Vorfreude auf den Brexit"Früher waren wir naiv und verstanden uns nicht so gut aufs Geschäftwie die Dänen. Jetzt haben wir es gelernt.", sagt Regin Jacobsen, derLachs-König der Färöer Inseln. Pro Jahr wächst die Wirtschaft um rundfünf Prozent, auch junge Leute sehen wieder eine Perspektive. DieFäröer gehören zu Dänemark, sind aber nicht Teil der EU und müssensich u.a. nicht an die Russland-Sanktionen halten. 30 Prozent ihresFisch-Exports geht nach Russland, Tendenz steigend. Kritik prallt anden selbstbewussten Färingern ebenso ab, wie die gegen die jährlicheGrindwal-Jagd. Und jetzt setzen die Insulaner auf den Brexit. Dersoll kommen, sobald als möglich, dann könnte auch der Handel mit demVereinigten Königreich ausgebaut werden, so jedenfalls der Plan.Autor: Christian Stichler / ARD Studio StockholmUkraine: Der Traum vom KuppelhausFrüher war er Computerspezialist in der Nähe von Donezk. Heute bautAdrij Piwowarow Kuppelhäuser. Nach seiner Flucht aus der umkämpftenOstukraine ist das seine Leidenschaft. Günstigen Wohnraum fürukrainische Familien will er damit schaffen. Gemeinsam mit seinemKumpel Mischa war er selbst obdachlos geworden. "Und", fragt Andrij,"wie fliehen Menschen nun mal? Mit zwei Tüten, einem Kater unterm Armund los!" Jedes Haus sollte nicht mehr als 4.500 Euro kosten, damites sich geflüchtete Ukrainer leisten können. Die ersten Familien sindbereits eingezogen, die Auftragslage für weitere Häuser stimmt. Kriegund Flucht sind nicht vorbei. Am 11. November wählen dieselbsternannten prorussischen Volksrepubliken Donezk und Lugansk.Autor: Demian von Osten / ARD Studio MoskauRedaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert RothPressekontakt:WDR-Pressestelle,E-Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell