Das Erste: Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten Am Sonntag, 11. Juni 2017, 19:20 Uhr vom BR im Ersten

München (ots) - Moderation: Natalie AmiriGeplante Themen:Frankreich: Macron - "En marche" auch bei der Parlamentswahl?Dass sich mit einem klaren und leidenschaftlichen Bekenntnis zuEuropa Wahlen auch gewinnen lassen, hat Emmanuel Macron bereits beiden Präsidentschaftswahlen bewiesen. Was dem jungen, pragmatischenund ganz unprätentiösen Präsidenten noch fehlt, ist eine Mehrheit inder Nationalversammlung. Und die Chancen für seine neue Partei "LaRépublique en Marche" scheinen zumindest laut Umfragen gut, wenn amSonntag die erste Runde der Parlamentswahlen ansteht. Macron setztdabei auf unkonventionelle Kandidaten, unter anderen auf einen Starder Wissenschaft, einen Mathematiker. Das Ziel: Frankreich und die"Grande Nation" wieder als einen Aktivposten in die Europapolitikeinzubringen. Das ist wohl nicht nur die Hoffnung vieler Franzosen,sondern vieler Europäer in einer Zeit, in der Populismus,Terrorismus, Konflikte und Kriege die Tagesordnung der Politik inhöchster Geschwindigkeit diktieren. Der "Weltspiegel" berichtet übererste Trends der Wahlen in Frankreich.Autorin: Ellis Fröder, ARD ParisRumänien: Neuer NATO-Frontstaat?Die russische Besetzung der Krim 2014 hat Rumänien aus Sicht der NATOzum Frontstaat gemacht. In kurzen Abständen werden im ganzen LandGroßmanöver veranstaltet, jetzt gerade die 16-tägige Übung dermultinationalen Brigade für Schnelleinsätze mit 4000 Soldaten aus elfNATO-Mitgliedsländern und unter deutschem Kommando. Und ganz entgegengängiger Trump-Tweets hat Washington angekündigt, in den kommendendrei Jahren 40 Millionen US-Dollar in den Ausbau und dieModernisierung von zwei Stützpunkten in Rumänien zu investieren. Nochgibt es in Rumänien eine Art NATO-Begeisterung, nicht zuletzt wegender erheblichen infrastrukturellen Investitionen. Doch die ständigeAnwesenheit von internationalen Kampftruppen bleibt nicht ohneWirkung auf das gesellschaftspolitische und kulturelle Klima desLandes. Wie etwa erleben die Menschen auf dem Land die sichtbarverstärkte Militärpräsenz? Sind die Ängste vor einer kriegerischenAuseinandersetzung im heutigen NATO-Land Rumänien gar größer als nochvor dem Fall des Eisernen Vorhangs, als das Land Teil des WarschauerPaktes war?Autor: Michael Mandlik, ARD WienUSA: Drogentote als OrganspenderIn den Vereinigten Staaten stammen 12 Prozent aller Spenderorgane vonDrogentoten - Tendenz steigend: in den Neuengland-Staaten kommtbereits ein Viertel aller Organspenden von Menschen, die aufgrundeiner Suchterkrankung sterben. Charles Grugan starb mit 33 Jahren aneiner Überdosis Heroin. Eine seiner Nieren hat Rhonda Copeland vonder Dialyse befreit und ihr Leben gerettet. Organe von Drogentoten?Harte Drogen, aber auch Schmerzmittel sind in den USA wieder auf demVormarsch. Ihre Opfer sterben verhältnismäßig jung, zwischen 15 und45 Jahren, und sind meistens in einem sehr guten allgemeinenGesundheitszustand. Eine Chance für alle, die dringend aufSpenderorgane warten. Gleichwohl stellt sich die Frage nach derMitverantwortung von Pharmaherstellern bei ärztlich verordnetenSchmerzmitteln, die in die Sucht führen, immer dringlicher. Ärztlichverordnete Sucht, die die einen das Leben kostet, das sie anderenrettet. Das klingt wie aus dem Gruselkabinett des Dr. Frankensteinund ist doch grausame Realität.Autor: Markus Schmidt, ARD New YorkMalawi: "Hyänen" - Kindesprostitution zwischen Armut und TraditionMit 13 der erste Sex, mit 15 gegen den eigenen Willen von der Familiemit einem wildfremden Mann verheiratet. Dabei müssen sich Mädchen inMalawi noch glücklich schätzen, wenn sie sich nicht mit HIVangesteckt haben. In einer Mischung aus traditionellem Aberglaubenund bitterer Armut geben Verwandte Mädchen in die Obhut von fremdenMännern, weil sie nicht alle Kinder versorgen können. Falls dieEhemänner nicht zeugungsfähig sind, werden so genannte Hyänen bemüht.Das sind Männer, die für ihren Geschlechtsverkehr mit den jungenMädchen von den Angehörigen bezahlt werden, um sie zu schwängern.Dies alles gilt als Teil eines traditionellen Rituals. Dochmittlerweile droht den Hyänen Gefängnis. Denn Aktivistinnen klärenFamilien und Mädchen in den Dörfern auf, fordern, dasMindestheiratsalter auf 21 Jahre anzuheben. Die Opfer aus ihrenZwangsehen zu befreien, ist für die mutigen Frauen von Organisationenwie dem Mama Africa Foundation Trust gefährlich: Oft werden sie mitdem Tod bedroht.Autor: Thomas DenzelIm Rahmen der ARD-Themenwoche 2017 "Woran glaubst Du?"Nepal: Weiblich, göttlich, jung sucht... ein normales Leben: DieKumaris in NepalJibika ist sieben, geht in die Schule - und wird in Nepal als Göttinverehrt. Sie ist eine "Kumari", die Inkarnation einer hinduistischenGottheit, weil sie angeblich 32 Merkmale der Göttlichkeit aufweist.Am Wochenende nimmt sie stoisch und kostümiert die Huldigungen derGläubigen entgegen, für die jede ihrer Bewegungen als himmlischesZeichen interpretiert wird - doch nur bis zur Pubertät. Denn dasEinsetzen der Regelblutung gilt als Indiz dafür, dass die Göttinihren Körper verlassen hat. Dann wird die nächste Kumari ausgewählt,während die bisherige einer oft harten Zukunft entgegensieht. Dennviele Männer wollen keine Kumari heiraten, weil das Unglück bringensoll. Solche Vorurteile kennt niemand besser als die Ex-GöttinSumana. Sie hat letztendlich einen Atheisten geheiratet, zwei Kinderbekommen und schlägt sich durch den harten Alltag. In diesen Tagenkandidiert sie als Stadträtin für die maoistische Partei. Wird ihrdie göttliche Vergangenheit zum Wahlsieg verhelfen?Autor: Markus Spieker, ARD Neu-DelhiRedaktion: Brigitte Aboldhttp://www.daserste.de/weltspiegelPressekontakt:BR-Pressestelle,E-Mail: presse@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell