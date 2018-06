Das Erste / Weltspiegel - Auslandskorrespondenten berichten / Am Sonntag, 10. Juni 2018, 19:20 Uhr vom WDR im Ersten

München (ots) - Moderation: Isabel SchayaniGeplante Themen:Japan: der schwierige Nachbar Nordkorea / Wenige Tage vor demGipfel-Treffen mit Nordkoreas Machthaber drängt Japan denUS-Präsidenten, dort auch Kims Mittelstreckenraketen anzusprechen,die Tokio bedrohen. Ein weiteres, wichtiges Thema: die noch immerungeklärten Entführungen japanischer Landsleute. Tatsächlich ist esfast 20 Jahre her, dass Tokio auf eigene Diplomatie setzte und soimmerhin fünf Landsleute frei bekam. Doch die Sorge, illoyalgegenüber der Schutzmacht zu erscheinen, überwiegt seither. Wie kommtdas bei zurückgekehrten Entführungsopfern an? Und was denken künftigeJungdiplomaten, zurzeit in der Ausbildung an einer TokioterElite-Universität, was sie an Japans Außenpolitik gern verändernwürden. (Bericht: Klaus Scherer / ARD Studio Tokio)Mexiko: Schüsse im Urlaubsparadies / Der Tourismus boomt in dermexikanischen Karibik, allein im ersten Quartal dieses Jahres reistenrund zehn Millionen Urlauber dorthin, darunter viele Deutsche. DieSchattenseite im Sonnenparadies: Die Gewalt hat zugenommen,Drogenbanden bekämpfen sich brutal. Dieses Jahr im Februar z.B.explodierte Sprengstoff in einer Touristenfähre in Playa del Carmen,Dutzende Menschen wurden verletzt. Die mexikanische Polizeiversichert, alles unter Kontrolle zu haben. Rey Gomez ist Reporterund dokumentiert mit seinem Handy, was sich nur wenige Kilometer vomStrand entfernt abspielt. Vor dem Mord komme meist die Drohung,berichtet er. Wer beispielsweise einen Club besitzt, solle dieKartelle bezahlen, Schutzgelderpressung sei an der Tagesordnung. DasThema Sicherheit ist das Top-Thema in der heißen Wahlkampfphase inMexiko. (Bericht: Xenia Boettcher / ARD Studio Mexiko)Myanmar: Ölförderung in Handarbeit / Moe Win ist 21 Jahre alt undträumt davon, reich zu werden. Seit vier Jahren bohrt er zusammen mitseiner Frau Ma Myint Aye, 25, im Zentrum von Myanmar nach Öl. Siehaben das Ersparte der weitläufigen Familie von Farmernzusammengekratzt, um sich die Rechte an einem Bohrloch zu kaufen.Mithilfe von einfachsten Maschinen holen sie das Öl aus einer Tiefevon 400-800 Metern. Etwa 20 US Dollar Gewinn machen sie am Tag. Dasist in Myanmar, wo die meisten Bauern kaum mehr als 1 Dollar pro Tagverdienen eine Menge Geld. Wie Moe Win suchen im Zentrum von Myanmartausende Glückssucher nach dem schwarzen Gold. Für 500 US Dollar gibtes die Rechte an einem Bohrloch. Eine Erfolgsgarantie aber gibt esnicht. Inzwischen sind die Ölfelder so überlaufen, dass die Ölbohrerimmer weniger Öl aus dem Boden holen. Doch noch immer bringt dasanstrengende Leben zwischen dem Lärm der Dieselmotoren und demÖlgestank unter der sengenden Hitze mehr ein als andere Jobs.(Bericht: Sandra Ratzow / ARD Studio Singapur)Peru: eine Oma als Fußballtrainerin / Sie ist 92 Jahre alt undsteht seit Jahrzehnten auf dem Fußballplatz: María Angélica Ramos,von allen nur "die Alte" genannt. Wenn sie ihre weiße Kappe aufsetztund die rote Trillerpfeife umhängt, stehen ihre jungen Kicker stramm:La Vieja gibt das Kommando an auf dem Betonplatz ihres Viertels 'ElTrebol'. Mit harter Hand und großem Herz. Die 92-Jährige trainiertden Fußballnachwuchs im América Mimi Sporting Club in Lima -ehrenamtlich und ohne einen Cent Gehalt. Sie Sie lebt in einem armenArbeiterviertel und wäscht die Trikots in ihrer winzigen30-Quadratmeter-Wohnung. Fußball ist ihre Leidenschaft, seit sie inden 1970ern Fußball-Idol Pele spielen sah. Aber der Sport ist aucheine Art Sozialtherapie. Denn La Vieja ist Witwe und lebt seit langemschon allein. Als ihre Familie bezeichnet sie die mehr als 1.000Kinder, die sie bis dato trainiert hat. Viele davon kommen immerwieder zu ihr zurück und lassen ihre Kinder von ihr trainieren. "WennGott es will, werde ich auf einem Fußballfeld sterben", sagt die alteDame und lächelt. (Bericht: Matthias Ebert / ARD Studio Rio deJaneiro)Russland: die Wanderarbeiter der WM / Die Fußball-WM in Russlandsoll ein fröhliches Fest werden und viel Prestige bringen. Für dierussischen Sicherheitsdienste ist die Mega-Veranstaltung eineHerausforderung: Sie sehen eine große Gefahr durch Terror-Anschläge.Russland ist längst selbst eines der Zentren islamistischerExtremisten geworden. Grund ist auch der Umgang des Staates mitjenen, ohne die die Weltmeisterschaft gar nicht stattfinden könnte:Den muslimischen Arbeitern aus den Republiken Zentralasiens, vorallem aus Tadschikistan und Usbekistan, die unter größtem Zeitdruckdie Stadien gebaut haben. Damit alles rechtzeitig fertig wird, hatRussland sogar die Arbeitsschutzgesetze massiv gelockert - dieLeidtragenden sind die Arbeitsmigranten. Sie werden oft um ihre Löhnegebracht und später abgeschoben. Ihr Alltag wird von korruptenBeamten und Angst vor Ausweisung bestimmt. Viele werden so zurleichten Beute für islamistische Prediger. (Bericht: Birgit Virnich /ARD Studio Moskau)Redaktion: Petra Schmitt-Wilting, Heribert Roth