Erste Wasserstofftankstelle in Niedersachsen eröffnet

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Außer Benzin, Diesel und Autogas können Autofahrer in Wolfsburg nun auch Wasserstoff tanken.



Die erste öffentliche Tankstelle Niedersachsens wurde dort am Dienstag offiziell eröffnet. "Wir brauchen bei der Elektromobilität ein Urvertrauen der Autofahrer, dass sie jederzeit und überall tanken können", sagte der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesverkehrministerium, Enak Ferlemann (CDU). Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) bezeichnete die Tankstelle als ersten Schritt eines erfolgreichen Weges der Brennstoffzellentechnologie für das Bundesland.