München (ots) - Marlene Tanczik, Matthias Brenner, Gustav Schmidt,Ingolf Lück und Gil Ofarim übernehmen die Hauptrollen in demMärchen."Das Wasser des Lebens" wird unter Federführung des WestdeutschenRundfunks für die ARD-Märchenreihe "Sechs auf einen Streich" neuverfilmt. Für das Märchen der Brüder Grimm stehen von heute an u.a.Marlene Tanczik, Gustav Schmidt, Gil Ofarim, Matthias Brenner undIngolf Lück vor der Kamera. Gedreht wird bis zum 29. Juni 2017 inSchlössern, Burgen und an weiteren märchenhaften Schauplätzen in undum Köln und Düsseldorf.König Ansgar (Matthias Brenner, "Charité" und "Club der rotenBänder") ist sterbenskrank. Die Zeit ist gekommen, sich Gedanken überdie Nachfolge zu machen: Einer seiner beiden Söhne, Lennard (GustavSchmidt, "Wir lieben das Leben"), hat ein wahrhaft gutes Herz.Mitmenschen behandelt er stets mit Respekt und Freundlichkeit. Voneinem ganz anderen Schlag ist sein Bruder Falk (Gil Ofarim, "ArmansGeheimnis"); er ist machtbesessen, egoistisch und kämpferisch.Welcher Sohn besser geeignet ist, eines Tages den Thron zu besteigen,darüber zerbricht sich der König den Kopf. Der Leibarzt (IngolfLück, "Unser Westen") will derweil nur eines: Der Regent muss amLeben bleiben - da sind auch die seltsamsten Methoden gerade recht.Doch kein Mittel scheint den König heilen zu können. Nur der Jäger(Luca Zamperoni, "Tatort: Zahltag") hat eine Idee: Das Wasser desLebens, dieses mystische Wundermittel, soll die Kraft haben, jedeKrankheit zu heilen. Doch Falk, der sich als der mutigere der beidenBrüder zuerst auf den Weg nach dem Mittel macht, kehrt nicht mehr ausdem Düsterwald zurück. So begibt sich Lennard auf die Suche - nachdem Bruder und dem Wundermittel. Als Lennard ein einsames, offenbarmit einem Fluch belegtes Schloss erreicht, findet er die schlafendePrinzessin Friederike (Marlene Tanczik, "Werk ohne Autor"). Kann sieihm den Weg zum Wasser des Lebens zeigen? In einer weiteren Rolle istDenise M'Baye ("Um Himmels Willen") als Salwa zu sehen. "Das Wasserdes Lebens" wird im Auftrag der ARD unter Federführung des WDR vonder ProSaar Medienproduktion (Produzent: Martin Hofmann, Producerin:Julia Sturm) für Das Erste produziert. Regie führt Alexander Wiedlnach einem Drehbuch von David Ungureit. Die Redaktion hat MatthiasKörnich (WDR). Zwei Märchen produziert die ARD in diesem Jahr für dasWeihnachtsprogramm 2017 im Ersten neu: Neben "Das Wasser des Lebens"(WDR/ARD) auch "Der Schweinehirt" (rbb/ARD), ein Märchen von HansChristian Andersen.Für "Sechs auf einen Streich" steht seit 2008 die erste Riege derdeutschen Film- und Fernsehschauspieler vor der Kamera. In denbislang verfilmten 42 Märchen der Reihe spielten Barbara Auer, IrisBerben, Suzanne von Borsody, Matthias Brandt, Detlev Buck, HanneloreElsner, Heino Ferch, Veronica Ferres, Katja Flint, DieterHallervorden, Günther Maria Halmer, Anja Kling, Juliane Köhler,Leonard Lansink, Heiner Lauterbach, Axel Milberg, Sky du Mont,Miroslav Nemec, Ulrich Noethen, Uwe Ochsenknecht, Armin Rohde, EstherSchweins, Edgar Selge und viele andere mit. Zu einem Pressetermin amSet wird noch gesondert eingeladen.Pressekontakt:Petra Grete Schmidt, Julia Radonjic, planpunkt: PRTel.: 0221/912557-10, E-Mail: post@planpunkt.deBei Fragen zur ARD-Märchenreihe:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: bernhard.moellmann@DasErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell