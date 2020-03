München (ots) - Spannende Fälle und gute Typen vor großartiger Kulisse sichern der "WaPo Bodensee" seit dem Start im Januar 2017 ein stetig wachsendes Publikum, das sich nun auf neue Folgen freuen darf. Und auf einen Neuen an Bord: Jakob Frings (Max König) heißt der Kollege, der den gewissenhaften Pirmin Spitznagel ablöst und im Team nicht nur auf Gegenliebe stößt. Das Selbstbewusstsein von Julia Demmler (Wendy Güntensperger) ist nämlich inzwischen ganz gut entwickelt und Angeber mag sie gar nicht. Ermittler Paul Schott (Tim Wilde) macht sich über Jakobs großspurige Erzählungen eher lustig. Und weil der Neue auch noch im Haus von WaPo-Chefin Nele Fehrenbach (Floriane Daniel) Quartier bezieht, sind Konflikte mit ihr und ihrer Mutter Mechthild (Diana Körner) vorprogrammiert ... Nur gut, dass Jakob über ein gesundes Selbstbewusstsein und wirklich hervorragende polizeiliche Fähigkeiten verfügt. Seine Erfahrungen als verdeckter Ermittler in Frankfurt/Main kommen dem gesamten Team gleich bei seinem ersten Einsatz zugute. Die neuen Fälle führen die WaPo Bodensee unter anderem in die Welt des illegalen Glücksspiels und in die Abgründe windiger Bankgeschäfte. Im Mittelpunkt stehen Umweltschutz-Aktivisten, Drogenschmuggler, rivalisierende Bootswerftbesitzer und eifersüchtige Schnapsbrennerinnen.Neben Floriane Daniel, Tim Wilde, Wendy Güntensperger, Max König, Diana Körner und Noah Calvin sind in weiteren Rollen Stephanie Japp, Martin Feifel, Hansa Czypionka, Dagny Dewath, Steffen Wink u. v. a. zu sehen."WaPo Bodensee" ist eine Produktion der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH (Produzent Sven Sund, ausführende Produzentin Kerstin Lipownik) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat Michael Schmidl (SWR), Executive Producer ist Barbara Biermann (SWR).www.daserste.de/wapo-bodenseewww.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deAgentur see4cTel: 089/88952782, E-Mail: office@see4c.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4554197OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell