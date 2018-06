Das Erste / WM-Achtelfinals mit Frankreich, Argentinien, Portugal und England live im Ersten

München (ots) - Die ARD-Übertragungen im Achtelfinale bei derFußball-WM 2018 stehen fest. Gleich am Samstag, 30. Juni 2018 um16:00 Uhr treten Frankreich, 2016 im Finale der Europameisterschaft,und der Finalist der WM 2014, Argentinien, live im Erstengegeneinander an. Beide Mannschaften sind nicht überzeugend insTurnier gestartet, das argentinische Team um Superstar Lionel Messihat sogar nur mit Glück die K.O.-Phase erreicht. Dennoch wird dasAufeinandertreffen der beiden ein mit Spannung erwartetes Duell umdas Viertelfinale. Um 20:00 Uhr am Samstagabend steht Uruguay, mit 9Punkten klarer Sieger in der Gruppe A, der Auswahl aus Portugalgegenüber, die mit dem Europameister-Titel 2016 eine deutlicheBotschaft im Gepäck hat und für die Südamerikaner kein leichterGegner werden wird.Auch der Dienstag, 3. Juli 2018, verspricht spannendeFußball-Stunden im Ersten. Bereits um 16:00 Uhr tritt die Elf ausSchweden, die sich überraschend als Erster in der Gruppe mitDeutschland durchsetzen konnte, gegen die Mannschaft aus der Schweizan. Um 20:00 Uhr geht es dann für die "Three Lions" um den Einzug insViertelfinale: Gegner der in der Vorrunde zweimal überzeugendaufgetretenen Engländer, die nur gegen Belgien eine Niederlagehinnehmen mussten, sind live ab 20:00 Uhr die Sieger aus Gruppe H,Kolumbien, um FC-Bayern-Star James Rodriguez.Programmplanung im Ersten:Samstag, 30. Juni 201815:05-18:25 UhrFIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018SportschauModeration: Matthias OpdenhövelExperte: Hannes Wolf16:00 UhrFrankreich - ArgentinienAchtelfinaleReporter: Gerd GottlobÜbertragung aus Kasan18:30-22:30 UhrFIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018SportschauModeration: Alexander BommesExperte: Thomas Hitzlsperger20:00 UhrUruguay - PortugalAchtelfinaleReporter: Tom BartelsÜbertragung aus Sotschi22:30-23:00 UhrFIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018WM KwartiraModeration: Micky Beisenherz und Jörg ThadeuszLate Night Show aus dem Mojo Club in HamburgDienstag, 3. Juli 201815:05-18:25 UhrFIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018SportschauModeration: Alexander BommesExperte: Hannes Wolf16:00 UhrSchweden - SchweizAchtelfinaleReporter: Tom BartelsÜbertragung aus St. Petersburg19:15-22:30 UhrFIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018SportschauModeration: Matthias OpdenhövelExperte: Thomas Hitzlsperger20:00 UhrKolumbien - EnglandAchtelfinaleReporter: Steffen SimonÜbertragung aus Moskau22:30-23:00 UhrFIFA FUSSBALL-WELTMEISTERSCHAFT RUSSLAND 2018WM KwartiraModeration: Micky Beisenherz und Jörg ThadeuszLate Night Show aus dem Mojo Club in HamburgDen vollständigen geänderten Programmablauf finden Sie auf denSeiten https://www.daserste.de/programm/index.htmlPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780; E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell