Erste Vorwahl im US-Präsidentschaftsrennen steht an

DES MOINES (dpa-AFX) - Im US-Bundesstaat Iowa steht heute Nacht (Montag 19.00 Uhr Ortszeit/Dienstag 2.00 Uhr MEZ) die erste Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaft in den USA an.



Bei Parteiversammlungen quer durch den Bundesstaat stimmen Demokraten und Republikaner darüber ab, wen sie für den besten Präsidentschaftskandidaten ihrer Partei halten. Das Prozedere bei diesen "Caucus"-Treffen ist kompliziert und unterscheidet sich deutlich von Abstimmungen per Wahlzettel. Ergebnisse werden am Dienstagmorgen deutscher Zeit erwartet.

Bei den Republikanern tritt der Amtsinhaber, US-Präsident Donald Trump, in dem parteiinternen Rennen ohne ernstzunehmende Konkurrenz an. Spannend ist das Rennen dagegen bei den Demokraten: Zu den aussichtsreichsten Kandidaten gehören bei ihnen in Iowa der Senator Bernie Sanders, Ex-Vizepräsident Joe Biden, der frühere Bürgermeister aus Indiana Pete Buttigieg und die Senatorin Elizabeth Warren.

Iowa macht mit der Vorentscheidung den Auftakt zu einer ganzen Serie von Vorwahlen, die sich bis in den Juni ziehen. Im Sommer küren beide Parteien dann ihren Präsidentschaftskandidaten offiziell. Die Präsidentenwahl ist für den 3. November angesetzt./jac/cy/DP/zb