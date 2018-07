Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

München (ots) -Mit der eigenen Stimme ein Buch zum Leben erwecken - darin liegtseit jeher der Zauber des Vorlesens. Aus Fantasie wird jetztWirklichkeit, dank der ersten Vorlese-App mit Sprachsteuerung: derMcDonald's LESE-ABENTEUER App. Diese und eine Sonderedition von "WASIST WAS Junior Feuerwehr" wurden in Kooperation mit dem TessloffVerlag und mit Unterstützung der Stiftung Lesen exklusiv für dasHappy Meal entwickelt. Die kostenlose App ist ab sofort im AppleStore und bei Google Play verfügbar.Während die meisten Apps heutzutage eine Aufnahmefunktion undMitlesehilfen besitzen, besteht die Innovation in dieser Vorlese-Appin der Spracherkennung: Kinder und Eltern erwecken mit ihrer StimmeBuchszenen der exklusiven Ausgabe "WAS IST WAS Junior Feuerwehr -Wissen und Rätseln" zum Leben. Beim Aussprechen ausgewählterTextstellen werden Audioeffekte, Melodien und Animationen in der Appausgelöst. So wird z. B. bei dem Wort "Graben" ein verunglücktes Autoaus dem Graben gehoben oder bei "Wasser marsch" ein Feuer gelöscht."Nichts wirkt motivierender als zu sehen, was man mit seinemKönnen alles bewirken kann. Aus diesem Grund ist die McDonald'sLESE-ABENTEUER App gerade für Leseanfänger ein wunderbares Angebot",lobt Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, dasinnovative Konzept.Das Buch "WAS IST WAS Junior Feuerwehr - Wissen und Rätseln" gibtes von heute bis zum 8. August 2018 kostenlos als Alternative zumSpielzeug im Happy Meal bei McDonald's Deutschland. Die dazugehörige,kostenlose App ist kompatibel für alle Smartphones und Tablets mitden Betriebssystemen iOS 10 oder Android 3.0 und höher.Langjährige Leseförderung durch McDonald's DeutschlandMcDonald's Deutschland engagiert sich schon seit langem für dieLeseförderung in Deutschland. Seit 2012 wurden mehr als 100verschiedene Buchtitel in einer Gesamtauflage von mehr als 55Millionen produziert, die im Rahmen des Kindermenüs Happy Mealverschenkt wurden. Die Stiftung Lesen unterstützt die Aktion vonAnfang an. Für jedes im Happy Meal ausgegebene Buch gehen zudem 10Cent an die McDonald's Kinderhilfe Stiftung, die sich für dasWohlergehen von Familien schwer kranker Kinder einsetzt. DieMcDonald's LESE-ABENTEUER App sowie alle vorangegangenen Buchprojektewurde in Zusammenarbeit mit der globalen Marketingagentur CREATAentwickelt.Links zur McDonald's LESE-ABENTEUER App:Apple Store:http://ots.de/R41CFfGoogle Play: http://ots.de/ZY7iaO