München (ots) - Echte Sehnsuchtswelten und exotische Ziele mit demZug zu erleben, ist eine ganz eigene Art des Reisens. Dasdokumentiert die neue, 15-teilige Serie "Verrückt nach Zug" abMittwoch, 15. August 2018, im Ersten. Die Kamera begleitet die 68Passagiere und 31 Crewmitglieder bei einem afrikanischen Abenteuerauf Schienen, ist bei den täglichen Herausforderungen, Ausflügen undexotischen Safaris dabei. "Verrückt nach Zug" zeigt einen bisherunbekannten Mikrokosmos, der sich quer durch Südafrika und Namibiabewegt. Der historische Sonderzug "African Explorer" rollt mit seinen18 exklusiven Waggons und maximal 50 Stundenkilometern durchwunderschöne, fremde Landschaften von Kapstadt in Südafrika nachWindhoek in Namibia. Die Reise führt zu Naturreservaten mit einereinzigartigen Tierwelt, zur höchsten Düne der Welt, zu stilvollenLodges und einer verlassenen Geisterstadt. Dabei entdecken dieReisenden zahlreiche Spuren deutscher Kolonialgeschichte.Die Zuschauer im Ersten machen u.a. Bekanntschaft mit dem PaarThomas Geissert und Peter Müller aus dem hessischen Langen, denMarketing-Managerinnen Yvonne Zermin und Jeannette Hartmann ausBerlin, der Kirchenmalerin Maren Kogge mit ihrem Partner DominikHartmann aus Oberbayern und dem Bad Nauheimer Eisenbahnfan StefanJohn, der die Traumreise mit seiner Ex-Freundin Elke Winterstein ausBamberg antritt. Dabei sind die mit der Kamera eingefangenenErlebnisse immer authentisch und nah an den Protagonisten. Gedrehtwurde vom 16. Februar bis 4. März 2018 in Südafrika und Namibia."Verrückt nach Zug" wurde produziert vom Hessischen Rundfunk imAuftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktionsleitung hat MartinaLaunhardt, die Redaktion Kristin Fröhlich. Produktionsleitung:Joheina Hamami, Gesamtleitung: Patricia Vasapollo (hr).