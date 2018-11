München (ots) - Die Recherchen der ARD-Dopingredaktion zum "FallRussland" haben erdrutschartige Entwicklungen im Weltsport ausgelöst:Sperren, Ausschlüsse von Olympia, Gerichtsurteile,Fake-News-Attacken, gefährliche Fluchten und weltweiteAthleten-Proteste. Auch Hacking-Angriffe von Spionen, weltpolitischeVerwerfungen und mysteriöse Todesfälle werden mit denVeröffentlichungen in Verbindung gebracht. Fast genau vier Jahre istes nun her, dass Russlands systematisches Staatsdoping weltweit indie Schlagzeilen geriet.Wenn am Sonntag, 2. Dezember 2018, der Startschuss für dieBiathlon-Weltcup-Saison im slowenischen Pokljuka fällt, zieht die"Sportschau" im Ersten mit dem Film "Geheimsache Doping: Verräter -Die Folgen des Falls Russland" Bilanz zu einem der größtenKriminalfälle des globalen Sports. Die Autoren des Beitrags sind HajoSeppelt und Nick Butler.Des Weiteren beleuchtet die "Sportschau" am Sonntag dieAuswirkungen des russischen Dopingskandals auf Deutschlandspopulärste Wintersportart: Biathlon. Etliche Verdachtsfälle sowie dieKorruptionsvorwürfe im Weltverband sind noch längst nichtabschließend bearbeitet und werfen einen Schatten auf denWeltcup-Auftakt in Pokljuka.Die Spezialausgabe der "Sportschau" mit dem Schwerpunkt Doping inRussland wird am 2. Dezember 2018 um 18:00 Uhr im Auftrag desRundfunk Berlin-Brandenburg aus Berlin gesendet. Die Moderationübernimmt Jessy Wellmer.Sonntag, 2. Dezember 201818:00-18:30 UhrSportschauModeration: Jessy WellmerGeheimsache DopingVerräter - Die Folgen des Falls RusslandFilm von Hajo Seppelt und Nick ButlerPressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23780, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell