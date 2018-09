München (ots) -Zwei Schauspielstars zwischen alten Gefühlen und neuenHerausforderungen zeigt die rasante ARD-Degeto-Komödie"Unzertrennlich nach Verona": Veronica Ferres und Heiner Lauterbachstehen als zerstrittenes Noch-Ehepaar und Eltern einerTeenagertochter vor der Frage: Was tun, wenn die einzige Tochtereigene Wege gehen will? Ihr Roadtrip mit dem Motorrad über denBrenner schafft unfreiwillige Nähe und hält einige Überraschungenbereit. Allmählich schleicht sich ein Gedanke ein: Vielleicht wardoch nicht alles schlecht in ihrer Ehe?Die Komödie unter Regie von Andreas Herzog nach dem Drehbuch vonUli Brée ("Vorstadtweiber") ist auch in den Nebenrollen mitvielversprechenden Nachwuchsdarstellern wie Paulina Rümmelein, OliviaMüller-Elmau, Lukas Schmidt und Nick Romeo Reimann besetzt. DerAuftritt der Band Rhonda in der Arena von Verona sorgt für einmusikalisches Highlight."Unzertrennlich nach Verona" ist eine Produktion der ConstructionFilmproduktion im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzent istMark Popp. Die Redaktion verantworten Carolin Haasis und SaschaSchwingel (ARD Degeto).Pressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel: 069/1509-346E-Mail: natascha.liebold@degeto.deFotos unter www.ard-foto.deO-Töne und Radio-Kits unter https://presse.DasErste.deDie Pressemappe mit Interview mit den Darstellern und dem Regisseurfinden akkreditierte Journalisten im Pressedienst des Ersten unterhttps://presse.daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell