Dreharbeiten in Istrien für "Endlich Freitag im Ersten"-Komödie mitSaskia Vester, Michael Lerchenberg, Victoria Schulz, SebastianFräsdorf, Jördis Richter und Siemen RühaakIn Pula laufen zurzeit die Dreharbeiten zu der ARD-Degeto-Komödie"Verliebt in Kroatien" für den Sendeplatz "Endlich Freitag imErsten". Unter der Regie von Bruno Grass stehen neben Saskia Vesterauch Michael Lerchenberg, Sebastian Fräsdorf, Victoria Schulz, JördisRichter und Siemen Rühaak vor der Kamera von Andreas Doub. Gedrehtwird voraussichtlich bis zum 19. Juni vor der malerischen KulisseSüd- und Zentral-Istriens und am Tegernsee.Zum Inhalt: Jana (Victoria Schulz) ist die perfekte Schwiegertochterfür Gisela (Saskia Vester) und Werner Bauer (Michael Lerchenberg),denn ihr etwas bequemer und verwöhnter einziger Sohn Sebastian(Sebastian Fräsdorf) kann mit ihr den Familienbetrieb- einealteingesessene bayrische Schreinerei - reibungslos weiterführen. Alsder Hochzeitstermin feststeht, überfallen die Braut jedoch Zweifel.Sie und Sebastian sind schon so lange zusammen, dass die Leidenschaftabhandengekommen ist. Keine gute Basis für eine Ehe. Jana macht einenRückzieher.Werner und Gisela sind geschockt und möchten das nicht so einfachhinnehmen. Um ihrem unglücklichen Sohn auf die Sprünge zu helfen,schicken sie ihn kurzerhand zu seinem Onkel Franjo (Simen Rühaak),der als Lebenskünstler an der adriatischen Küste Kroatiens lebt. DerPlan scheint bestens aufzugehen: Sebastian wird zum sonnengebräuntenBeach Boy. Doch dann verknallt er sich Hals über Kopf in die hübscheSeglerin Mila (Jördis Richter) und möchte nicht mehr nach Deutschlandzurückkommen. Seine Eltern und auch Jana, die Sebastian eigentlichimmer noch liebt, sind fassungslos- und reisen nach Kroatien in derHoffnung zu retten, was vielleicht noch zu retten ist."Verliebt in Kroatien" ist eine Produktion der filmpool fiction GmbH(Produzent Mathias Lösel) im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Das Drehbuch stammt von Christine Heinlein und Martin Dolejš.Die Redaktion liegt bei Diane Wurzschmitt (ARD Degeto).