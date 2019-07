München (ots) -Mit einem Oldtimer aus den frühen 1970er-Jahren und einer Schwächefür Countrymusik geht der von Neill Rea gespielte Detective SeniorSergeant Mike Sheperd in der Krimi-Serie "Brokenwood - Mord inNeuseeland" auf Mörderjagd. Von der Auckland Judical Police ins -fiktive - ländliche Brokenwood versetzt, verzichtet derunkonventionelle Ermittler auf die Waffe - und setzt erfolgreich aufakribische Investigation, gepaart mit Kombinationsgeschick undschnellem Verstand. Das Erste startet die neue Krimi-Serie"Brokenwood - Mord in Neuseeland" an den kommenden Sonntagen, 21. und28. Juli sowie 4. und 11. August 2019, jeweils um 21:45 Uhr, mit vierFällen. Unterstützung auf Augenhöhe erhält Detective Mike Sheperd beiseinen Ermittlungen in der beschaulichen Weinbauregion von seinerKollegin Detective Constable Kristin Sims, gespielt von FernSutherland, und seinem Maori-Nachbarn und Weinkenner Jared, den PanaHema-Taylor verkörpert.Mit gelassener Erzählweise, pointierten Dialogen und eindrucksvollenAufnahmen der Nordinsel entwickelt "Brokenwood - Mord in Neuseeland"ein eigenes, authentisches Profil, geprägt von einem charismatischenErmittler. Die für ihre Wälder und Küsten berühmte "Grüne Insel" -Kinofans durch die "Herr-der-Ringe"-Verfilmungen bekannt - dientdabei als eindrucksvolle Naturkulisse für die raffiniertenGeschichten aus der Feder des Drehbuchautors Tim Balme.Die Sendetermine im Überblick:"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Blut und Wasser"Sonntag, 21. Juli 2019, 21:45 Uhr"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Bitterer Wein"Sonntag, 28. Juli 2019, 21:45 Uhr"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Der letzte Abschlag"Sonntag, 4. August 2019, 21:45 Uhr"Brokenwood - Mord in Neuseeland: Tödliche Jagd"Sonntag, 11. August 2019, 21:45 Uhr"Brokenwood - Mord in Neuseeland" ist eine Produktion von SouthPacific Pictures in Zusammenarbeit mit NZ ON AIR im Lizenzerwerb derARD Degeto für Das Erste.Gedreht wurde in Neuseeland nördlich von Auckland.Weitere Informationen zur Serie unter www.daserste.dePressekontakt:Leo Boll, ARD DegetoTel. 069/1509-380, E-Mail leo.boll@degeto.deUlrike Seiler, Medusa MedienagenturTel: 030/8090-6806, E-Mail: ulrike-seiler@t-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell