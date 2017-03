München (ots) - Ein schlagfertiges Duo mit viel Bühnenerfahrungtritt an bei "Rate mal, wie alt ich bin", dem Quiz mit MatthiasOpdenhövel im Ersten: Vater Frank und Sohn Sebastian betreiben mitder Familie ein eigenes Kabarett in Magdeburg - und könnten heute100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Einzige Bedingung: Erst müssensie das Alter von sieben Unbekannten erraten. Aber ist Marentatsächlich 22? Und schätzen die Kandidaten Adrian richtig auf 35Jahre?"Rate mal, wie alt ich bin" ist ein Quiz zum Mitraten für dieganze Familie. Es basiert auf dem französischen Format "Guess my Age"und wurde von Vivendi Entertainment und von der Brainpool TV GmbH andie ARD lizensiert."Rate mal, wie alt ich bin" ist eine Produktion der Brainpool TVGmbH (Produzent Andreas Viek) im Auftrag der ARD-Werbung und der ARDfür Das Erste. Executive Producer ist Elke Kimmlinger (WDRmediagroup), die Redaktion liegt bei Karin Kuhn (WDR).Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deJulia Radonjic, Marc Meissner, planpunkt,Tel. 0221/91255-710, E-Mail: meissner@planpunkt.dewww.ard-foto.dewww.daserste.de/ratemalOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell