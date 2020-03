München (ots) - 5,89 Millionen sahen die erste Folge des Event-Dreiteilers über eine Familie zwischen Kriegsvergangenheit, Währungsreform und WirtschaftswunderÜber 1,5 Millionen Videoabrufe Online-First in der ARD-MediathekDie Auftaktfolge des Event-Dreiteilers "Unsere wunderbaren Jahre" erzielte am gestrigen Mittwoch einen Marktanteil von 17,6 Prozent. Fast sechs Millionen Zuschauer verfolgten den ersten Teil. Zuvor sahen 8,27 Mio. die Hauptausgabe der "Tagesschau" im Ersten (21,7 % MA) und 8,96 Mio. das "ARD extra" mit der Ansprache von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur Corona-Krise (23,5 % MA). Ein großer Erfolg sind "Unsere wunderbaren Jahre" auch in der ARD-Mediathek: Bis Dienstag wurde die Sechs-mal-45-minütige Online-Fassung des Event-Dreiteilers bereits 1,5 Millionen mal abgerufen.Volker Herres, Programmdirektor Erstes Deutsches Fernsehen: "Ich freue mich außerordentlich über den erfolgreichen Start des Dreiteilers sowohl linear als auch online first. 'Unsere wunderbaren Jahre' ist fiktionales Fernsehen auf erzählerisch und formal höchstem Niveau. Und es ist eine Geschichte, die uns bis heute unmittelbar angeht, weil sie mit unserer jüngeren Vergangenheit zu tun hat. Mein Dank gilt allen Schauspielern und Kreativen, besonders auch der UFA Fiction, die dieses packende und im besten Sinne lehreiche Gesellschaftspanorama über das Wirtschaftswunder-Deutschland der 40er und 50er Jahre realisiert haben."Teil zwei und drei von "Unsere wunderbaren Jahre" zeigt Das Erste am Samstag, 21. und Mittwoch, 25. März 2020, jeweils um 20:15 Uhr. Am kommenden Samstag um 18:30 Uhr hat Das Erste den ersten Teil des Event-Dreiteilers noch einmal ins Programm genommen. "Unsere wunderbaren Jahre" sind in einer Fassung von 6 x 45 Minuten auch in der ARD-Mediathek zu sehen. Die sechs Folgen können dort bis zum 23. Juni 2020 abgerufen werden."Unsere wunderbaren Jahre" ist eine Produktion der UFA Fiction (Produzent: Benjamin Benedict/Christian Rohde) in Koproduktion mit Mia Film im Auftrag von WDR und ARD Degeto für Das Erste, gefördert von der Filmstiftung NRW unter Federführung des Westdeutschen Rundfunks. Regie führte Elmar Fischer nach dem Drehbuch von Florian Puchert und Robert Krause, basierend auf dem Roman von Peter Prange. Producerin ist Alena Jelinek (UFA Fiction). Die Redaktion haben Caren Toennissen (WDR) und Christine Strobl (ARD Degeto). In den Hauptrollen spielen Elisa Schlott, Vanessa Loibl, Anna Maria Mühe, Katja Riemann, Thomas Sarbacher, Hans-Jochen Wagner, David Schütter, Franz Hartwig, Ludwig Trepte u. v. a.Ein umfangreiches Online-Angebot begleitet die Ausstrahlung des Event-Dreiteilers im Ersten: Unter "www.DasErste.de/unsere-wunderbaren-jahre" geben Special Features zu verschiedenen Themenbereichen den Nutzern spannende Einblicke in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, die Rollenbilder und das Lebensgefühl der Menschen. Zudem finden die Zuschauer Informationen zu den Schauspielern und dem geschichtlichen Hintergrund.Social Media: "Unsere wunderbaren Jahre" auf Facebook unter "www.facebook.com/uwjfilm" und auf Instagram unter "www.instagram.com/uwj_film"Akkreditierte Journalisten können sich den Dreiteiler im Presse-Vorführraum unter (https://presse.daserste.de) anschauen.Ein ausführliches Presseheft mit Hintergründen und Zusatzinformationen zum Film ist im Presseservice abrufbar.Für Ihre Berichterstattung stehen auf ARD-TV-Audio außerdem O-Töne aus den drei Teilen sowie Audio-Interviews mit den Hauptdarstellern und dem Regisseur zur Verfügung.Fotos können über www.ard-foto.de heruntergeladen werden.Bei der Vermittlung Ihrer Interviewwünsche und der Unterstützung Ihrer Berichterstattung ist Ihnen gern die Agentur picturepuzzle behilflich.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42898,E-Mail: lars.jacob@DasErste.deTorsten MaaßenPicture Puzzle MedienTel.: 0221 / 500039-12E-Mail: presse@picturepuzzle.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4551716OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell