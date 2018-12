München (ots) - Nach Tagen voller festlicher Besinnlichkeit lädtModerator Kai Pflaume am Ende der Weihnachtswoche zu einerExtraportion Ratespaß ein!Mit Nora Tschirner und Emilia Schüle treten am Donnerstag gleichzwei Schauspielerinnen mit viel Sinn für Humor zum Wettstreit an derSeite der Teamkapitäne Bernhard Hoëcker und Elton gegeneinander an,um möglichst viel Geld für ihre Unterstützer im Publikum zuerspielen. Und am Freitag gibt es zum Jahresausklang sogar eineDoppelfolge "Wer weiß denn sowas?". Los geht's musikalisch mit demDuell zwischen Schlagersängerin Linda Hesse und der 1980er Pop-IkoneC. C. Catch, bevor das Ermittlerduo der ZDF-Krimireihe "Die Toten vomBodensee", Nora von Waldstätten und Matthias Koeberlin, sich auf dieSpurensuche nach den richtigen Antworten auf amüsante Fragen auszwölf Kategorien machen.Dazu müssen sie auch silvestertaugliche Fragen wie diese richtigbeantworten: Passt ein Korken nach dem Öffnen nicht mehr in dieWeinflasche, hilft es, ihn ...?a) kurz in kochendes Wasser zu legen.b) mit einem Klebestreifen zu umwickeln.c) hochkant unter ein Tischbein zu klemmen.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Die Woche bei "Wer weiß denn sowas?" vom 24. bis 28. Dezember 2018im Überblick:Montag, 24. Dezember - FeiertagDienstag, 25. Dezember - FeiertagMittwoch, 26. Dezember - FeiertagDonnerstag, 27. Dezember - die Schauspielerinnen Nora Tschirner undEmilia SchüleFreitag, 28. Dezember - die Sängerinnen Linda Hesse und C. C. Catch,sowie die Schauspieler Nora von Waldstätten und Matthias Koeberlin"Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUALGmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegtbeim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unterwww.daserste.de/wer-weiss-denn-sowasFotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell