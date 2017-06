Erste US-Patienten zur Teilnahme an einer frühen Machbarkeitsstudie des neuen Transkatheter-Aortenklappen-Ersatzsystems von HLT aufgenommen

RADIANT-Studie zur Bewertung der Sicherheit undLeistungsergebnisse von HLTs Herzklappe Meridian® und AbgabesystemPathfinder® II bei schwerer AortenstenoseMinneapolis (ots/PRNewswire) - HLT, Inc. gab heute die erstenUS-Patientenimplantate im Rahmen einer frühen klinischenMachbarkeitsstudie bekannt, um die Sicherheit und Leistungsergebnisseder Meridian®-Transkatheter-Aortenklappe und des Pathfinder®II-Abgabesystems bei Patienten mit schwerer Aortenstenose, für dieein hohes Operationsrisiko besteht, zu beurteilen.Die Implantat-Verfahren wurden im Langone Medical Center der NewYork University von Dr. Mathew R. Williams, außerordentlicherProfessor, Herz-Thorax-Chirurgie; Director, Herzklappen-Zentrum;Chefarzt, Erwachsene Herzchirurgie; Direktor, InterventionelleKardiologie und US-Prüfarzt der klinischen RADIANT-Studie von HLTdurchgeführt.Die RADIANT-Studie ist eine prospektive, nicht-randomisierte,einarmige, multizentrische Studie, die bis zu 20 Hochrisikopatientenmit schwerer Aortenklappenstenose aufnehmen wird. Der Endpunkt wirddie Gesamtmortalität nach 30 Tagen auswerten. Die Patientennachsorgewird nach einem, sechs und 12 Monaten und dann jährlich bis zu allefünf Jahre stattfinden."Die ersten US-Implantate unserer Meridian-Herzklappe setzen einenwichtigen Meilenstein in unserem Bestreben, die TAVR-Therapievoranzutreiben, um den Bedürfnissen der Patienten zu entsprechen, dieeinen Herzklappenersatz benötigen und bei denen ein hohes Risiko füreine offene Herzoperation besteht", sagte Kevin Bassett,Geschäftsführer von HLT. "Wir freuen uns sehr, mit Dr. Williams unddem gesamten NYU-Team in deren progressivem Zentrum fürTranskatheter-Aortenklappen zusammenzuarbeiten."Transkatheter-Aortenklappenersatz (Transcatheter Aortic ValveReplacement, TAVR) ist für diese Patienten im Vergleich zumchirurgischen Aortenklappenersatz eine weniger invasiveBehandlungsoption. Bei einem TAVR-Eingriff wird einezusammengefaltete Ersatzklappe über einen Katheter (Hohlrohr), der ineinem Blutgefäß im oberen Bein angebracht ist, zum schlagenden Herzenvorgeschoben. "Das TAVR-Design von HLT ermöglicht es uns, dieKlappenfunktion vor dem Entfalten der Klappe im Herzen vollständig zubeurteilen, und vor dem endgültigen Entfalten neu zu positionieren,um eine optimale Leistung zu erzielen, bzw. sie falls notwendigwieder herauszuholen", sagte Dr. Williams von der NYU. "Infolgedessenkonnte unser erstes Verfahren mit der Meridian-Klappe schnell undeinfach durchgeführt werden. Darüber hinaus ermöglicht dasKontrollniveau, das das System bietet, ein Durchführen des Eingriffsunter Sedoanalgesie und nicht unter Vollnarkose."Die präzise Positionierung der neuen Klappe ist entscheidend füreine gute Hämodynamik (Blutfluss und -druck), das Vermeiden vonAusströmung an der Basis der Klappe und für die Bereitstellungoptimaler Patientenergebnisse. Allerdings zeigen Daten von HLT, dassin bis zu 25 Prozent der Fälle, Ärzte sich aufgrund der Komplexitätder Anatomie und der Krankheit des Patienten mit einer weniger alsidealen Positionierung zufrieden geben."Zudem besteht das Design der Meridian-Klappe aus einem flexiblenDrahtrahmen, um die Segel und eine geringere Höhe mit minimalerErweiterung in der linken Herzkammer zu unterstützen", sagte Dr.Robert Wilson, Wissenschaftlicher und Innovationsleiter sowie Gründervon HLT.Weitere Informationen zum TAVR-System von HLT inklusive einerVideoanimation finden Sie unter www.hltmedical.comAnmerkung der Redaktion: Ein Bild der Meridian-Klappe können Sieunter folgendem Link herunterladen: http://www.prnewswire.com/news-releases/hlt-announces-first-patient-enrollments-in-a-feasibility-study-of-a-new-transcatheter-aortic-valve-replacement-system-300433920.htmInformationen zu HLTHLT, Inc. ist ein Medizintechnik-Unternehmen für die klinischePhase und konzentriert sich auf dieTranskatheter-Aortenklappen-Ersatztherapie, die Ärzten erhöhtesVertrauen und Kontrolle beim Implantationsvorgang und verbessertePatientenergebnisse bietet. Die Meridian®-Transkatheter-Aortenklappevon HLT ist so konzipiert, dass sie sich an die natürliche Strukturdes Herzens anpasst. Das dazugehörige Abgabesystem Pathfinder® IIgibt Ärzten die Kontrolle über die Klappenpositionierung beischlagendem Herzen sowie die Flexibilität, die Klappe vor derEntfaltung neu zu positionieren oder vollständig herauszuholen.HLT hat seinen Hauptsitz in Maple Grove, im US-BundestaatMinnesota. Das Team von 90 Mitarbeitern arbeitet neben demSchwesterunternehmen ACIST Medical Systems, einem Wegbereiter undMarktführer für fortschrittliche Kontrastmittelinjektions- undImagingsysteme für die interventionelle Kardiologie. Die privatgeführten Unternehmen sind Teil der Bracco Group, einem internationalführenden Unternehmen aus dem Bereich der diagnostischen Bildgebungmit Sitz in Mailand, Italien. Weitere Informationen finden Sie unterwww.hltmedical.com.Informationen zur Bracco GroupDas 1927 gegründete Unternehmen Bracco hat seine Firmenzentrale inMailand, Italien. Der Konzern ist innerhalb des Gesundheitssektorsdurch Bracco Imaging (diagnostische Bildgebung), ACIST MedicalSystems und HLT (Kardiologie) sowie das Diagnosezentrum CentroDiagnostico Italiano aktiv. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.400Mitarbeiter und erzielt einen jährlichen Konzernumsatz von über 1,3Milliarden Euro (1,38 Milliarden US-Dollar). Bracco ist weltweit inüber 100 Ländern vertreten. Näheres zur Bracco Group erfahren Sieunter www.bracco.com.Nur für Studienzwecke. Nicht zum Verkauf in irgendeiner Geographieverfügbar.Pressekontakt:Peggy Malikowski763-416-7511Peggy.Malikowski@hltmedical.comOriginal-Content von: HLT, Inc., übermittelt durch news aktuell