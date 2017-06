München (ots) - Er kam als Feind und wurde ihr Held: Gesternbegannen in Nordirland die Dreharbeiten zu "Trautmann" (AT), demneuen Kinofilm von Regisseur Marcus H. Rosenmüller ("Wer früherstirbt ist länger tot", "Sommer in Orange") mit David Kross ("DerVorleser", "Krabat") in der Hauptrolle. Rosenmüller erzählt dieebenso spannende wie bewegende Lebens- und Liebesgeschichte einerdeutschen Torwart-Legende: die hochemotionale Geschichte von BerndTrautmann, der sich als verhasster deutscher Kriegsfeind in Englandein neues Leben aufbaute und dank seines unglaublichen Willens undseines Lebensmutes als Sportler zur Legende und als Mensch zumVorbild einer ganzen Generation wurde.Rosenmüller, der zusammen mit Nicholas Schofield und ProduzentRobert Marciniak auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet,realisiert mit "Trautmann" (AT) seinen ersten englischsprachigenKinofilm. In weiteren Rollen sind Freya Mavor, John Henshaw, DaveJohns, Harry Melling, Gary Lewis, Chloe Harris, Mikey Collins, DervlaKirwan, Michael Socha und David Schütter zu sehen. "Trautmann" (AT)wird vom 7. bis 27. Juni 2017 in Nordirland gedreht, danach gehen dieDreharbeiten bis zum 11. August 2017 in Bayern weiter.Zum Inhalt: Bernd Trautmann (David Kross), 1923 in Bremen geboren,wird mit 17 Jahren in die Wehrmacht eingezogen. Zum Ende des ZweitenWeltkrieges gerät er in britische Kriegsgefangenschaft und wird inder Nähe von Manchester inhaftiert. Bei einem Fußballspiel unterdeutschen Soldaten wird Jack Friar (John Henshaw), Coach desProvinzclubs St. Helens, auf Bernds Talent als Torwart aufmerksam,und engagiert ihn für seinen Verein. Dort verliert er sein Herz anMargaret (Freya Mavor), die hübsche Tochter seines Trainers. DerErfolgsverein Manchester City engagiert Bernd "Bert" Trautmann alsTorwart, und der Deutsche, der als "Feind" zur Mannschaft Jack Friarskam, verlässt sie als Freund. Doch in Manchester löst dieVerpflichtung des "Nazi-Torwarts" eine Welle der Entrüstung und desProtests aus. Während des legendären Cup-Finals 1956 sichertTrautmann vor 100.000 Besuchern im Londoner Wembley-Stadion, darunterauch die Queen, seiner Mannschaft den spektakulären Sieg - undgewinnt zugleich die Herzen aller Fußballfans. Was während des Spielsniemand ahnt: Trautmann spielt die letzten 20 Minuten mit einemgebrochenen Halswirbel! Als die Öffentlichkeit davon erfährt, wirdder deutsche Torwart in ganz England als Held gefeiert. SeineGeschichte geht um die Welt. Zur gleichen Zeit ereilt ihn jedoch eintragischer Schicksalsschlag, der sein gesamtes Leben auf den Kopfstellt ..."Trautmann" (AT) ist eine Produktion von Lieblingsfilm, ZephyrFilms und British Film Company in Koproduktion mit ARD Degeto(Redaktion: Carolin Haasis, Christine Strobl), SquareOneEntertainment und Arri Media. Produzenten sind Robert Marciniak,Chris Curling und Steve Milne. Unterstützt wird der Film vom FFFBayern, der FFA, vom DFFF, vom Bayerischen Bank Fonds und vomNorthern Irland Screen."Trautmann" (AT) kommt voraussichtlich 2018 in die Kinos.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Kerstin Fuchs (freie Mitarbeiterin), mobil: 0173/5357048,E-Mail: pressekontakt@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell