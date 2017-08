München (ots) - 3,86 Millionen Zuschauer (das ist ein Marktanteilvon 14,5 %) sahen gestern Abend die Wiederholung des im November 2016zuerst ausgestrahlten Thrillers "Tödliche Geheimnisse". Damit war derspannende Fernsehfilm gestern Tagessieger im fiktionalen Bereich.Die Zuschauer können sich auf eine spannende Fortsetzung derinvestigativen Journalistinnen freuen: "Tödliche Geheimnisse - Jagdin Kapstadt" wird am Samstag, 26. August 2017, um 20:15 Uhr im Erstenzu sehen sein. Nina Kunzendorf und Anke Engelke setzen darin ihrenKampf gegen übermächtige Wirtschaftsinteressen fort. Ihnen gegenüberstehen Katja Riemann als Unternehmerin und die zwielichtige FigurLarry Jordan, gespielt vom südafrikanischen Schauspieler FrancisChouler, als erbitterte Rivalen. Benjamin Sadler spielt einenidealistischen Arzt, der durch seine Forschungsergebnisse zumSpielball der Mächtigen wird. Regisseurin Sherry Hormann inszeniertedie hochaktuelle Geschichte nach einem Drehbuch von Florian Oeller."Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt" ist eine Gabriela SperlProduktion für Wiedemann & Berg Television in Zusammenarbeit mit demORF und im Weltvertrieb von BetaFilm in Koproduktion mit Two OceansProduction im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste.Fotos über www.ard-foto.deEine Pressemappe zu "Tödliche Geheimnisse - Jagd in Kapstadt"finden akkreditierte Journalisten im Pressedienst Das Erste(https://presse.daserste.de) zum Download. Der Film steht Vorführraumzur Ansicht bereit.Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel: 089/5900 23876,E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell