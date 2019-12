München (ots) -am Sonntag, 15. Dezember, um 21:45 Uhr im ErstenIn "Todesengel", Jakob Ziemnickis Verfilmung des Romans "Walküre" vonCraig Russel, tut Peter Lohmeyer alias Jan Fabel alles dafür, umseine bislang bitterste Schlappe als Ermittler auszumerzen: DerHamburger Hauptkommissar jagt erneut eine von der Presse als "Engelvon St. Pauli" bezeichnete Serienmörderin, die vor zehn JahrenSexualstraftäter "bestrafte", unerkannt blieb und nun offenbar wiederaktiv wird. Gemeinsam mit seinen von Ina Paule Klink und ProschatMadani gespielten Kripokolleginnen stößt der Chefermittler jedoch aufrätselhafte Abweichungen vom früheren Opferschema. Raffiniertentwickelt sich in einem zweiten Handlungsstrang eine weitereGeschichte, die in einem geheimen Stasiausbildungslager zu DDR-Zeitenbeginnt.Nach seinem Einsatz am Rhein in "Carneval - Der Clown bringt den Tod"ermittelt Peter Lohmeyer dieses Mal wieder in seinem heimischenHamburger Revier.In weiteren Rollen spielen unter anderem Stephanie Japp, AnneRatte-Polle, Julia Richter, Joachim Nimtz, Hans Löw, StephanBissmeier und Manfred Zapatka."Todesengel" ist eine Produktion der Tivoli Film Produktion(Produzenten Thomas Hroch, Gerald Podgornig) im Auftrag der ARDDegeto für Das Erste. Das Drehbuch nach dem Roman "Walküre" von CraigRussel stammt von Nils-Morten Osburg und Jakob Ziemicki. DieRedaktion liegt bei Claudia Grässel und Christoph Pellander (ARDDegeto).Online First ist "Todesengel" ab Donnerstag, 12. Dezember 2019, 21:45Uhr in der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de verfügbar.Die Pressemappe zum Film finden akkreditierte Journalisten imPresseservice Das Erste (https://presse.daserste.de) zum Download.Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Natascha Liebold, ARD DegetoTel: 069/1509-346, E-Mail: natascha.liebold@degeto.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4465754OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell