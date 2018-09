München (ots) - Eine junge Bestatterin entdeckt hintervermeintlich natürlichen Todesfällen Morde - und bringt den ganzenOrt gegen sich auf: Seit dem 28. August 2018 stehen Anna Fischer,Hartmut Volle, Frederik Bott, Christoph Letkowski und Patrick vonBlume für die Krimikomödie "Der Tod zahlt alle Schulden" (AT) vor derKamera. Inszeniert wird der Samstagabendfilm von Regisseurin IsabelBraak ("Plötzlich Türke") nach einem Drehbuch von Arne Nolting undJan Martin Scharf. Die Dreharbeiten auf der Schwäbischen Alb undStuttgart dauern bis voraussichtlich zum 26. September 2018 an. Fürdie 30-jährige Ostfriesin Isabel Braak ist "Der Tod zahlt alleSchulden" (AT) erst die zweite Regiearbeit für einen Langspielfilm.Zum Inhalt:Lisa Taubenbaum (Anna Fischer), jung und lebenslustig, ist nachdem ungeklärten Unfalltod ihrer Mutter aus Berlin in ihren Heimatortauf die Schwäbische Alb zurückgekehrt. Gemeinsam mit ihrem Vater(Hartmut Volle), der seit dem Unfall im Rollstuhl sitzt, und ihremCousin Hannes (Frederik Bott), versucht Lisa, das familieneigeneBestattungsunternehmen über Wasser zu halten. Die Geschäfte gehenschlecht. Offenbar sterben die Leute weniger als früher, sospekulieren zumindest die Taubenbaums. Doch dann gibt es innerhalbvon 24 Stunden gleich zwei Todesfälle: Der örtliche BankdirektorHubinger (Georg Alfred Wittner) erschießt sich bei der Jagd, IlseWertbacher (Luise Deschauer), die Oma von Lisas bester Freundin Anna(Caroline Junghanns), erliegt anscheinend einem Herzanfall. Bei derPräparation der Leichen kommen Lisa jedoch Zweifel an derTodesursache von Oma Wertbacher, und auch die Unfalltheorie beiHubinger erscheint ihr fraglich. Sie beginnt nachzuforschen und holtdabei auch Kommissar Zellinger (Christoph Letkowski) aus Stuttgarthinzu - womit sie sich nicht nur Freunde macht ..."Der Tod zahlt alle Schulden" (AT) ist eine Produktion der diefilm gmbh im Auftrag der ARD Degeto und des SWR für Das Erste.Produzenten sind Sophia Aldenhoven und Uli Aselmann. Die Redaktionliegt bei Katja Kirchen (ARD Degeto) und Michael Schmidl (SWR). EinSendetermin ist noch nicht bekannt.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:Kerstin Fuchs, Pressestelle ARD Degeto,Telefon: 0173/5357048, E-Mail: kerstin.fuchs.fm@degeto.deSilvia Schumacher, schumacher | PR,Telefon: 0221/16924676, E-Mail: silvia@schumacher-pr.comOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell