München (ots) - In der neuen, siebten Staffel (Folgen 79 bis 91),der beliebten Serie müssen die jungen Heldinnen und Helden neben derRettung von Wasserbüffeln, Bibern, Ziegen und Kaninchen, auch diegroßen und kleinen Fragen des Alltags lösen.Ihr neues Zuhause - ein wunderschönes altes Landhaus mit Wiesen,Wäldern und Garten - bietet viel Platz für die neue PatchworkfamilieBrüggemann/Hansen, für jede Menge Tiere und vor allem für dieTierarztpraxis von Dr. Hansen (Heikko Deutschmann). Hier lässt sichsogar Städterin Helena Brüggemann (Julia Jäger)von der Natur undTierbegeisterung ihrer Tochter Leo anstecken.Leo (Phillis Lara Lau) kann in Waldau mit viel Unterstützung inSachen Tierrettung rechnen. Die alten Heldinnen von "Tiere bis untersDach" - Greta (Enya Elstner )und Nelly (Jule-Marleen Schuck) - sindnämlich mit von der Partie und dann hat es auch noch Leos Freund Jan(Giuliano Marieni) von Freiburg aufs Land verschlagen. Der Pferdehofvon Petra (Jana Reinermann )ist sein neues Zuhause, denn Jans VaterMartin (Tim Kalkhof) hat sich in die patente Reiterin verliebt undjetzt muss sich Jan an einen neuen kauzigen Großonkel - den75-jährigen Jakob (Volker Conradt) - gewöhnen und sogar eineStiefschwester, die neunjährige Lucy (Paulina Schnurrer),akzeptieren. Die entpuppt sich bald als besonders unerschrockenerStern am Himmel der Tierretterinnen. Ziegen, Kaninchen, Pferde - Lucysorgt sich um Vierbeiner in allen Größen - und mehr als das ...Pech nur, dass Jan Angst vor Pferden hat. Für ihn wird das Lebenauf dem Land und besonders auf dem Reiterhof zu einer schwierigenHerausforderung. Glücklicherweise ist Paulina (Tabea Hug) nicht weit.Sie lebt immer noch auf dem Schwarzwaldhof des Ehepaars Grieshabers(Sanne Schnapp, Michael Sideris) und versucht, zwischen denengagierten Tierrettern und den pragmatischen Bauern nicht dieOrientierung zu verlieren.Die Drehbücher stammen von Berno Kürten (Folge 79, 80, 88, 89)Anja Kömmerling und Thomas Brinx (Folge 81, 82, 85, 86), AgnesSchruff (Folge 83, 84), Gregor Eisenbeiß (Folge 87), Theo MartinKrieger (Folge 90, 91). Regie führten Berno Kürten (Folge 79-82, 87 -91) und Andrea Katzenberger (Folge 83 - 86.)"Tiere bis unters Dach" ist eine Produktion der Polyphon Picturesim Auftrag des SWR und der ARD für Das Erste (Produzenten sindBeatrice Kramm und Valentin Holch). Die Redaktion hat MargretSchepers (SWR).Eine Pressemappe zu "Tiere bis unters Dach" finden akkreditierteJournalisten im Pressedienst Das Erste (https://presse.daserste.de)zum Download.Fotos über ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089 / 5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deKatrin Grünewald, SWR Presse und PR,Tel.: 07221 / 929 23763, E-Mail: Katrin.Gruenewald@SWR.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell