Erste Therapie gegen spinale Muskelatrophie (SMA) in Europa zugelassen (FOTO)

Cambridge/Massachusetts, USA, Ismaning (ots) -Die Europäische Kommission hat die Marktzulassung für die ersteTherapie zur Behandlung der 5q-assoziierten spinalen Muskelatrophie(SMA) erteilt [1], welche die häufigste Form der SMA ist (ca. 95Prozent aller Fälle). [2] Die seltene Erkrankung zählt zu denhäufigsten genetisch bedingten Todesursachen bei Säuglingen. Mit demneuen Wirkstoff Nusinersen wird SMA nun erstmals behandelbar."Wir freuen uns gemeinsam mit den SMA-Patienten und ihren Familienin ganz Europa über die Zulassung der neuen Behandlungsmöglichkeit",erklärte Michel Vounatsos, Chief Executive Officer von Biogen. "Esist uns viel daran gelegen, das Leben von SMA-Patienten zuverbessern. Deshalb bekräftigen wir unser Versprechen, mit Ärzten undmedizinischen Fachkräften, Patientenorganisationen und nationalenBehörden zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass der Zugang zudieser Therapie jenen Patienten, die davon profitieren könnten,schnellstmöglich gewährt wird."Der Wirkstoff Nusinersen ist die erste in der Europäischen Union(EU) zugelassene Therapie der SMA. Die Prüfung durch die EuropäischeArzneimittel-Agentur (EMA) erfolgte im Rahmen eines beschleunigtenBeurteilungsverfahrens, das den Zweck hat, Patienten mit ungedecktemBehandlungsbedarf einen schnelleren Therapiezugang zu ermöglichen.SMA - lebensbedrohliche Erkrankung für Kleinkinder und SäuglingeSMA ist eine seltene genetische Erkrankung. Sie ist gleichzeitigeine der häufigsten genetisch bedingten Todesursachen beiKleinkindern und Säuglingen. SMA ist gekennzeichnet durch den Abbauvon Nervenzellen in der Wirbelsäule, die die Muskeln steuern. DerAbbau dieser als Motoneuronen bezeichneten Nervenzellen führt zueiner schweren, fortschreitenden Schwäche der Muskulatur. Bei derschwersten, lebensbedrohlichen Form kommt es zu Lähmungen undAusfällen von Muskelgruppen, die an grundlegenden Lebensfunktionenwie dem Atmen oder dem Schlucken beteiligt sind. Patienten mit dieserForm erlangen zudem nie die Fähigkeit, ohne Hilfe zu sitzen. Beimilderen Verlaufsformen ist die Erkrankung weniger stark ausgeprägt,hat aber dennoch tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben vonBetroffenen und Angehörigen.Neue Hoffnung für SMA-Patienten und Angehörige"Die klinischen Befunde - beispielsweise die signifikantenVerbesserungen beim Erreichen von Meilensteinen derMotorikentwicklung - sprechen für die Wirksamkeit und die Sicherheitvon Nusinersen bei einem breiten Spektrum an SMA-Patienten", soProfessor Dr. Jan Kirschner, leitender Oberarzt amUniversitätsklinikum Freiburg. "Dieses neue Medikament gibt Patientensowie deren Angehörigen erstmals Anlass zur Hoffnung. Wir sehen nun,wie Säuglinge und Kleinkinder unter Nusinersen sitzen, krabbeln,stehen und laufen lernen."Klinische Studien zur Überprüfung der Wirksamkeit und SicherheitBiogen hat die weltweiten Rechte an der Entwicklung, derHerstellung und dem Vertrieb von Nusinersen von Ionis Pharmaceuticals(NASDAQ: IONS), einem führenden Unternehmen beiAntisense-Therapeutika, einlizensiert. Biogen und Ionis haben eininnovatives klinisches Entwicklungsprogramm durchgeführt, bei demzwischen der ersten Anwendung von Nusinersen am Menschen im Jahr 2011und der ersten behördlichen Zulassung im Jahr 2016 gerade einmal fünfJahre lagen.Als Antwort auf den dringenden Behandlungsbedarf schwerstkrankerSMA-Patienten hat Biogen im Jahr 2016 ein Arzneimittel-Härtefallprogramm aufgelegt, um SMA-Patienten bereitsvor der Zulassung Zugang zu diesem Arzneimittel zu gewähren. Sokonnte bei mehr als 350 geeigneten Patienten mit infantiler SMA in 17europäischen Ländern die Therapie mit Nusinersen eingeleitet und bisheute fortgesetzt werden. Allein in Deutschland hat Biogen für dieBehandlung von über 90 Patienten das Arzneimittel vor der Zulassungkostenfrei zur Verfügung gestellt.***Über Spinale Muskelatrophie [3-7]Die spinale Muskelatrophie ist eine genetisch bedingte Krankheit.Sie ist gekennzeichnet durch den Untergang von Motoneuronen imRückenmark und im unteren Hirnstamm. Motoneuronen sind Nervenzellen,die die Muskeln steuern. Ihr Rückgang führt zu einer schweren,fortschreitenden Schwäche und Atrophie der abhängigen Muskulatur. Beider schwersten SMA-Form kommt es zu Lähmungen und Ausfällen derMuskelgruppen, die an grundlegenden Lebensfunktionen wie dem Atmenoder dem Schlucken beteiligt sind.Bei SMA wird aufgrund eines Verlusts oder Defekts des Gens SMN1nicht ausreichend SMN-Protein (SMN: Survival of Motor Neuron)gebildet. Dieses Protein ist für das Überleben von Motoneuronen vonzentraler Bedeutung. Der Schweregrad der SMA korreliert mit derverbleibenden Menge an SMN-Protein, die gebildet wird. Patienten mitinfantiler SMA, die den höchsten Bedarf an intensivmedizinischen undunterstützenden Behandlungen haben, bilden sehr wenig SMN-Protein.Sie erlangen nie die Fähigkeit, ohne Hilfe zu sitzen, und erreichennur mit maschineller Beatmung ein Alter von mehr als zwei Jahren.Patienten mit späterem Krankheitsbeginn bilden größere Mengen desSMN-Proteins. Bei ihnen ist die Erkrankung weniger stark ausgeprägt;sie verlieren die im Laufe ihres Lebens schon erworbenen motorischenMeilensteine wieder, was tiefgreifende Auswirkungen auf ihr Lebenhat.Über die Biogen GmbHBiogen nutzt modernste Wissenschaft und Medizin für dieErforschung, Entwicklung und Vermarktung von innovativenArzneimitteln für Menschen mit schweren neurologischen undneurodegenerativen Erkrankungen. Gegründet im Jahr 1978, ist Biogenein Pionier in der Biotechnologie und besitzt heute dasumfangreichste Portfolio an Medikamenten zur Behandlung von MultiplerSklerose sowie qualitativ hochwertige Biosimilars zur Therapieimmunologischer Erkrankungen. Biogen ist führend in derneurologischen Forschung und arbeitet an Wirkstoffen gegen spinaleMuskelatrophie, Alzheimer, Parkinson und amyotrophe Lateralsklerose.Seit 1997 ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Deutschlandvertreten. Die Biogen GmbH in Ismaning vertreibt innovativeMedikamente zur Behandlung der Multiplen Sklerose, der Psoriasissowie Biosimilars. Für weitere Informationen besuchen Siewww.biogen.de.Quellen [1] Fachinformation Spinraza®, Stand: Mai 2017.[2] Farrar MA, Kiernan MC. Neurotherapeutics 2015; 12: 290-302.[3] Darras B et al. Spinal Muscular Atrophies. In: Vivo BTD (Hrsg.):Neuromuscular Disorders of Infancy, Childhood, and Adolescence (2.Auflage). San Diego: Academic Press; 2015: 117-145.[4] Lefebvre S et al. Cell. 1995; 80(1): 155-165.[5] Mailman MD et al. Genet Med. 2002; 4(1): 20-26.[6] Monani UR et al. Hum Mol Genet. 1999; 8(7): 1177-1183.[7] Peeters K et al. Brain. 2014; 137(Pt 11): 2879-2896.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. DieseAussagen können durch Wörter wie "vermuten", "glauben", "schätzen","erwarten", "prognostizieren", "möglicherweise" sowie ähnliche Wörterund Formulierungen gekennzeichnet sein. Zukunftsgerichtete Aussagensollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. SolcheAussagen sind immer mit Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die zueinem Abweichen der tatsächlichen Ergebnisse von den zum Ausdruckgebrachten Erwartungen führen können. Dies kann unter anderemfolgende Punkte betreffen: das Erfüllen klinischer Studienendpunkte,die Erteilung von Zulassungen, das Auftreten unerwünschtersicherheitsrelevanter Ereignisse, Wettbewerbsbedingungen, dieSicherstellung von Kostenerstattungen, nachteilige Markt- undWirtschaftsbedingungen, Probleme mit Herstellungsverfahren,Abhängigkeiten von Dritten, die Nichterfüllung regulatorischerAuflagen inklusive Nachteilen durch Änderungen derselben, denwirksamen Schutz unseres geistigen Eigentums und die dabeientstehenden Kosten sowie die sonstigen Risiken und Unwägbarkeiten,die im aktuellen Quartals- oder Jahresbericht sowie in anderenBerichten aufgeführt sind, die bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SECeingereicht wurden. Die getroffenen Aussagen beruhen auf aktuellenAnnahmen und Erwartungen und geben nur den Stand mit Datum dieserPressemitteilung wieder. 