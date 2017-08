München (ots) - Mehr als 430 Produktionen bewarben sich in diesemJahr um die begehrte Goldene Rose der Europäischen Rundfunkunion.Jeweils vier wurden mit einer Nominierung in den insgesamt zehnKategorien belohnt. Darunter die ARD-Degeto-Koproduktion "Terror -IhrUrteil" in der Kategorie "TV Movie". Das nach dem gleichnamigenTheaterstück von Ferdinand von Schirach entstandene Justizdrama wurdeam 17. Oktober 2016 zeitgleich im Ersten Deutschen Fernsehen, ORF undSRF ausgestrahlt und traf sowohl bei den Zuschauerinnen undZuschauern als auch bei der Kritik auf große und positive Resonanz.Bereits im Frühjahr 2017 erhielt das Programm bei der 28.Romy-Preisverleihung die Auszeichnung als "TV-Event des Jahres".Verhandelt wird in "Terror - Ihr Urteil" ein fiktiverFlugzeugabschuss. Der angeklagte Luftwaffen-Major Lars Koch handelteohne Befehlsanweisung und entschied sich dafür, 164 Insassen einesPassagierflugzeuges zu opfern, um einen von Terroristen angedrohten,gezielten Absturz auf ein vollbesetztes Fußballstadion zu verhindern.Das Urteil fällten die Zuschauer per Abstimmung."Terror - Ihr Urteil" ist eine Oliver Berben Produktion der MOOVIEin Koproduktion mit der ARD Degeto und dem rbb für Das Erste inZusammenarbeit mit dem ORF, SRF und Beta - gefördert von demMedienboard Berlin Brandenburg und FilmFernsehFonds Bayern. Regieführte Lars Kraume, die Kamera Jens Harant. Das Drehbuch entstand inZusammenarbeit von Ferdinand von Schirach, Lars Kraume und OliverBerben. Die Redaktion für die ARD Degeto übernahm Sascha Schwingel,für den rbb Cooky Ziesche. In den Rollen: Florian David Fitz,Burghart Klaußner, Martina Gedeck, Lars Eidinger u. a.Die Preisverleihung findet am 19. September in Berlin statt.Foto über www.ard-foto.dePressekontakt:ARD Degeto, Natascha LieboldTel.: 069 / 1509-346, E-Mail: Natascha.Liebold@degeto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell