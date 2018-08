München (ots) - Nach den erfolgreichen Teletext-Kunstfestivals inden vergangenen Jahren wird der Kunst im September 2018 erneut einLogenplatz im ARD Text eingeräumt.Ausgewählt wurde dafür der britische Künstler Steve Horsley, imNetz besser bekannt als "Horsenburger". Vier Wochen lang wird er alsArtist-in-Residence Teil des Angebots von ARD Text sein und dieZuschauerinnen und Zuschauer täglich mit neuen Videotext-Kunstwerkenüberraschen.Der Brite arbeitete in den 1990er-Jahren beruflich alsTeletext-Grafikdesigner und gestaltete nach eigenen Angaben vor allemPferde und Fußbälle für Videotextseiten. Erst vor zwei Jahrenerwachte seine Leidenschaft für die bunten Pixelgrafiken wieder.Seitdem hat er ein buntes Universum im Teletextformat geschaffen, dasmehr als 2000 Grafiken umfasst.Einen Ausschnitt davon werden die Zuschauerinnen und Zuschauerjetzt im ARD Text ab Seite 840 sehen. Zum Ende der Ausstellung könnensie außerdem für ihren Favoriten abstimmen.Den Teletextkünstlern wird durch die Technik ein enger Rahmenvorgegeben. Es stehen nur sechs Farben plus Schwarz und Weiß zurVerfügung und eine begrenzte Pixelzahl. "Es überrascht mich immerwieder, dass mit diesen eingeschränkten Möglichkeiten soeindrucksvolle Bilder geschaffen werden", erklärt Frauke Langguth,Leiterin von ARD Text. "Wir zeigen seit mehreren Jahren Teletextkunstim ARD Text - aber die Möglichkeiten des Mediums sind noch langenicht ausgereizt."ARD Text ist seit über 38 Jahren auf Sendung. Nach wie vor nutzenMillionen Menschen täglich ein Teletextangebot im Fernsehen. Der ARDText verfügt innerhalb dieser Gruppe über das größte Publikum - nachden Zahlen des ARD Trends sind es etwa 21 Millionen Nutzer, die dasAngebot zumindest ab und zu aufrufen, der regelmäßige Nutzerkreisumfasst etwa 12 Millionen. ARD Text ist der beliebteste Teletext undwird von den Zuschauerinnen und Zuschauern am besten bewertet.Die Teletext-Kunst ist im ARD Text ab Seite 840 zu sehen sowie imInternet unter www.ard-text.de, in der ARD-Text-App und über HbbTV.Die Ausstellung läuft vom 1. bis zum 30. September 2018.Mehr von Steve Horsley alias "Horsenburger" auf seiner Webseitewww.horsenburger.com.Pressekontakt:Frauke Langguth, Leiterin ARD TextTel.: 0331/97993-87000, E-Mail: frauke.langguth@rbb-online.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell