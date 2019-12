München (ots) -Zwei Quiz-Neulinge, die sich nur flüchtig kennen und noch niezusammengespielt haben - das Duell gegen den Olymp ist eine echteHerausforderung für Anneke-Kim Sarnau ("Polizeiruf 110") und HenryHübchen ("8 Tage"). Aber die Chemie stimmt auf Anhieb, sie wechselnvom "Sie" zum "Du" und werden in Rekordzeit zum Traum-Team. JörgPilawa staunt: "Es ist auch für mich nach 25 Jahren Quiz-Onkel derHammer, zwei Menschen zu erleben, die so genial quizzen und noch niein einer Quiz-Sendung waren". Spielen die Schauspieler den"Quizduell-Olymp" an die Wand - am Freitag, 3. Januar, ab 18:50 Uhrim Ersten?Prominente Teams fordern die besten Quizzer Deutschlands heraus -immer freitags in Jörg Pilawas "Quizduell-Olymp". Auch für dieZuschauer geht es um 10.000 Euro: Gewinnt der Olymp, können sich zehnMitspieler der ARD Quiz App freuen, denn sie teilen sich den Gewinn.Sollten die prominenten Herausforderer es tatsächlich schaffen, gegendrei der besten Quiz-Köpfe Deutschlands zu bestehen, spenden sieihren Gewinn für einen guten Zweck.In der ARD Quiz App mitspielen - Während die Sendung im Ersten zusehen ist, kann jeder in der ARD Quiz App spielen und gewinnen. AlleApp-Spieler haben die gleichen Chancen auf den Gewinn - es istunerheblich, wie viele Fragen jeder Spieler beantwortet hat und obdie Antworten richtig waren.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD Quiz Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany inZusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD fürDas Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel.: 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4480028OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell