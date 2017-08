München (ots) - 5,44 Millionen Zuschauer (Marktanteil 21,8 %),entschieden sich am Samstagabend für die XXL-Ausgabe des Wissensquiz"Wer weiß denn sowas?", in der sich Superhirn Bernhard Hoëcker undRatefuchs Elton mit sechs Prominenten den kniffligen wie amüsantenFragen von Kai Pflaume stellen mussten. Auch bei den jungenZuschauern zwischen 14 und 49 Jahren konnte die Show mit einemMarktanteil von 15,7 % punkten.Gäste der Sendung waren Atze Schröder, Ina Müller, MichelleHunziker, Guido Cantz, Smudo und Peter Kraus. Am Schluss hatte AtzeSchröder die Nase vorn und erspielte 50.000 Euro für einen gutenZweck.Thomas Schreiber, ARD-Koordinator Unterhaltung: "Wir haben wir einbisschen länger auf die Zahlen gewartet, aber es hat sich gelohnt:Tagessieg bei allen Zuschauern, Bestwert bei den 14- bis 49-Jährigen!'Wer weiß denn sowas? XXL' ist beste generationsübergreifendeUnterhaltung. Gratulation und ein herzliches Danke an das ganze Teamvor und hinter der Kamera!"Am heutigen Montag, 21. August 2017, zur gewohnten Sendezeit um18:00 Uhr, wird's sportlich bei "Wer weiß denn sowas?": BiathletinMiriam Gössner trifft auf ihren Freund, Skirennläufer FelixNeureuther."Wer weiß denn sowas? XXL" ist eine Produktion der UFAShow&Factual im Auftrag der ARD für Das Erste. Die Redaktion hat TimGruhl (NDR).Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-Appunter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" im Internet aufwww.daserste.de/werweissdennsowaswww.ard-foto.dePressekontakt:Presse und Information Das Erste, Agnes ToellnerTel: 089/5900-23876, E-Mail: agnes.toellner@daserste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell