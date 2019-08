München (ots) -Die etablierten und erfolgreichen Talk-Formate feiern ihrePremiere im Ersten. Barbara Schöneberger und HubertusMeyer-Burckhardt begehen mit der "NDR Talk Show" den Auftakt undbegrüßen am 24. September das Publikum aus Hamburg. Unter anderem mitStephanie zu Guttenberg, Michael Mittermeier, Franziska van Almsick,Felix Neureuther und Roland Kaiser."Hier spricht Berlin" heißt die neue Sendung, die Eva-Maria Lemkeund Jessy Wellmer erstmals am 1. Oktober 2019 aus der Hauptstadtpräsentieren. Eine Woche später lädt Bettina Böttinger in den "KölnerTreff" ein, gefolgt von Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo mit"3nach9" am 15. Oktober 2019 aus Bremen. Die jeweiligen Gäste werdenkurz vor den Sendungen bekannt gegeben.Die ersten Sendetermine im Überblick:"NDR Talk Show" (NDR) am 24. September 2019, 22:45 Uhr"Hier spricht Berlin" (rbb) am 1. Oktober 2019, 23:00 Uhr"Kölner Treff" (WDR) am 8. Oktober 2019, 22:45 Uhr"3nach9" (Radio Bremen) am 15. Oktober 2019, 22:45 UhrFoto über www.ard-foto.dePressekontakt:Burchard Röver, Presse und Information Das Erste,Tel. 089/5900-23867, E-Mail: burchard.roever@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell