München (ots) -Ein Patient, der spurlos verschwindet, eine "Hexe" mitAlraun-Vergiftung und eine nächtliche Party: Ein aufregendesHalloween wartet auf "Die jungen Ärzte". Das Erste zeigt in diesemJahr erstmals ein "Halloween-Spezial" der Vorabend-Weekly "In allerFreundschaft - Die jungen Ärzte", am Donnerstag, 31. Oktober, um18:50 Uhr.Das Ärzteteam von im Johannes-Thal-Klinikum ahnt nicht, wieturbulent Halloween wird: Beim alljährlichen Kürbisfest zieht sichder sympathische Florian Schindler (Bruno Bruni) eine tiefeSchnittwunde am Unterarm zu. Doch er macht es dem Ärzteteam um Dr.Matteo Moreau (Mike Adler) und Tom Zondek (Tilman Pörzgen) nichteinfach - plötzlich ist er spurlos verschwunden. Und die Frau, diemit Sprachproblemen und Atemnot vor die Füße von Dr. Marc Lindner(Christian Beermann) und Julia Berger (Mirka Pigulla) fällt, siehtfast so aus, wie man sich eine Hexe vorstellt. Die Naturheilerinscheint sich an einem selbstgebrauten Kräuter-Trunk vergiftet zuhaben. Währenddessen organisiert Wolfgang Berger (Horst Günter Marx)ein Süßes-oder-Saures-Event - doch sein Plan, den Kindern zuckerfreieSüßigkeiten anzudrehen, geht nicht ganz auf ... Halloween-Fan BenAhlbeck (Philipp Danne) versucht das Team zu überzeugen, ihm auf dienächtliche Halloween-Party zu folgen, natürlich verkleidet. Ob diejungen Ärzte das mitmachen werden?"In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte" ist eine Produktion derSaxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag derARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Produzent ist SethHollinderbäumer. Die Gesamtleitung hat Jana Brandt (MDR), dieRedaktion liegt bei Melanie Brozeit (MDR).In den Hauptrollen zu sehen sind Mike Adler, Marijam Agischewa,Sanam Afrashteh, Christian Beermann, Philipp Danne, Luan Gummich,Horst Günter Marx, Katharina Nesytowa, Stefan Ruppe, Mirka Pigulla,Tilman Pörzgen und Milena Straube. Regelmäßig zu Gast imJohannes-Thal-Klinikum sind Darsteller aus "In aller Freundschaft"wie Andrea Kathrin Loewig, Bernhard Bettermann, Arzu Bazman, ThomasRühmann, Udo Schenk, Rolf Becker und Anja Nejarri.